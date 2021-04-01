Son dakika haberleri! Divanhane karakolunda çalışma yapılan bölüm yıkıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Divanhane karakolunda çalışma yapılan bölüm yıkıldı
01.04.2021 17:14
Son dakika gündem haberi: BEYOĞLU Kasımpaşa'daki Divanhane eski karakol binasında çalışma yapılan bölüm yıkıldı.
BEYOĞLU Kasımpaşa
'daki Divanhane eski karakol binasında çalışma yapılan bölüm yıkıldı.
Sultan Abdülaziz döneminde yapılan Divanhane eski karakol binasında, Haliçport projesi nedeniyle yol genişletilmesi amacıyla ocak ayında çalışma başlatılmıştı. Tartışmalarla gündeme gelen çalışmalarda, üstü yeşil tente ile kapatılan bölüm yıkıldı. Yıkım sonrası sosyal medyadaki tepkiler üzerine çevrede güvenlik önlemi alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İstanbul, Koruma Kurulu ve diğer kamu kurumları eliyle 19. yüzyıla tarihlenen önemli bir tarihi mirasını kaybetti" denildi.
- İstanbul
Son Dakika Son Dakika: İlk kez atanacak memur adaylarını yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması teklifi 6 Nisan'da oylanacak Ümit Besen'den hayranlarını üzecek haber! Artık ekranlarda göremeyeceğiz Ekrem İmamoğlu'na sitem eden vatandaş İstiklal Caddesi'nin ortasında intihara kalkıştı 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı "Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı