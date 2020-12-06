Divanın altından çıkan azılı hırsız tutuklandı - Son Dakika

Divanın altından çıkan azılı hırsız tutuklandı

06.12.2020 00:58
Divanın altından çıkan azılı hırsız tutuklandı, System.String[]

Denizli ve üç ildeki baz istasyonlarından 14 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli, JASAT ekiplerine "Buraya hiç gelmez, evde yok" dediği annesinin evindeki divanın altından çıktı.

Denizli ve üç ildeki baz istasyonlarından 14 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli, JASAT ekiplerine "Buraya hiç gelmez, evde yok" dediği annesinin evindeki divanın altından çıktı. Hırsızlık suçundan 22 suç kaydı bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Olay, Denizli'nin Çameli ilçesi Cumaalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan GSM operatörlerine ait baz istasyonlarında hırsızlık olayı fark edilmesi üzerine jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çameli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çevredeki 28 farklı mobese ve güvenlik kameralarına ait 58 saatlik görüntüleri inceleyen JASAT timleri şahsı tespit etti. Çevre iller ile koordine kuran JASAT timleri benzer hırsızlıkların Antalya, Burdur ve Muğla'da da yaşandığını öğrendi.

JASAT takibi sırasında da hırsızlık yapmış

Kimliği tespit edilen Hasan G. (34), JASAT timleri tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. JASAT timlerinin kendisini takip ettiğinden habersiz olan Hasan G. yine bir hırsızlık olayına karıştı. Takip sırasında Muğla'da yol kenarında yaklaşık 1,5 ton zeytin yüklü aracı çalarak, zeytinleri kendi aracına yükledi. Daha sonra boş aracı tekrar yerine bıraktı.

"Yok" dediği oğlu divanın altından çıktı

Fiziki ve teknik takibin ardından JASAT timleri şahsın saklandığı eve operasyon için düğmeye bastı. Hırsızlık suçundan 22 suç kaydı bulunan Hasan G.'nin adresine Fethiye ilçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri koordineli operasyon düzenledi. Kapıyı açan anne, JASAT timlerine "Oğlum buraya hiç gelmez, evde yok" dese de inandıramadı. JASAT timlerinin evde yaptığı aramada annenin evde yok dediği oğlu divanın altından çıktı. Şüpheli Hasan G., JASAT timleri tarafından gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 2 adet tüfek, 2 adet tabanca ve hırsızlık olaylarında kullanılan maske, eldiven ve aletler ele geçirildi.

Hırsızlıktan 22 suç kaydı bulunan şahıs tutuklandı

Hırsızlıktan dolayı 22 suç kaydı bulunan Hasan G'nin jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından yargılanan Hasan G. hırsızlık suçlarından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Hırsızlık, Denizli, Muğla, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Divanın altından çıkan azılı hırsız tutuklandı - Son Dakika


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