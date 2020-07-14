Divapan "COVİD-19 Güvenli Üretim Belgesi" aldı - Son Dakika

Düzce'nin en eski ve köklü sanayi kuruluşlarından olan Divapan Entegre Fabrikasında Türkiye'de vakanın görüldüğü ilk günden itibaren tedbirlerin en üst seviyede tutulmasının ardından TSE tarafından fabrikaya COVİD-19 Güvenli Üretim Belgesi verildi.



Sektöründe bu belgeyi alan ilk firma olma özelliği taşıyan Divapan A.Ş. hızla değişen dünya koşullarına uyum sağlayarak sektöründe değişime öncülük etmenin ve bir ilki başarmanın gururunu yaşıyor.



Divapan Entegre Fabrikasın, ISO 9001, ISO 14000, ISO 45001, SA 8000, OHSAS 18001 belgelerini alan Türkiye'de birinci Dünya'da ise 52. kuruluş ünvanına sahip. Salgının başladığı ilk günden itibaren, ofis alanları, üretim hattı, lojistik ve servis alanlarına kadar hijyen standartlarından ödün vermeden, gerekli kuralları çerçevesinde, pazarın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalara ve üretime devam edildi.



Divapan Entegre Fabrikası normalleşme sürecinde de hijyen standartlarına uygun üretim yapacağımızı belgeleyerek ürettiği ürünlerin antimikrobiyal olduğunu Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama merkezinde analizini yaptırarak belgeledi. Türkiye'de vakanın görülmesinin hemen ardından firma enfeksiyonu önleme ve kontrol ilkeleri doğrultusunda hazırladığı eylem planı ile risk değerlendirmelerini hızlı bir şekilde hayata geçirdi.



Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Aydemir yaptığı açıklamada, "TSE tarafından yapılan denetimlerle birlikte alınan COVİD-19 Güvenli Üretim Belgesi paydaşlarımız, ailelerine ve topluma verdiğimiz önemin bir kanıtıdır. DİVAPAN bu belge ile güvenilir bir marka olduğumuzu bir kez daha kanıtlamış oldu. Gelişen ve değişen Dünya'ya her zaman ayak uydurabilen bir firma olduk ve olmaya da devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE