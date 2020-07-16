Divapan'dan Vali Cevdet Atay'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Divapan'dan Vali Cevdet Atay'a hayırlı olsun ziyareti

DÜZCE(İHA) –Divapan Entegre Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, yeni atanan Düzce Valisi Cevdet Atay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

DÜZCE(İHA) –Divapan Entegre Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, yeni atanan Düzce Valisi Cevdet Atay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı


Son kararname ile Düzce'ye Vali olarak atanan Cevdet Atay'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Düzce'de ağaç sektöründe faaliyette bulunan ve kentin en eski sanayi kuruluşu olan Divapan Entegre Genel Müdürü Muzaffer Aydemir beraberinde İdari İşler Amiri Cengiz Beşel ile birlikte Vali Atay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


Sohbet havasında geçen ziyarette Aydemir, Vali Atay'a"Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Düzce'miz ve sizin için hayırlı olsun" dedi ve fabrikanın üretimi konusunda bilgiler verdi. Vali Atay'da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - DÜZCE

Muzaffer Aydemir, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Divapan'dan Vali Cevdet Atay'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:45 Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:37 Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 13:53 Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek 13:47 AB'nin "güvenli ülkeler" listesinde Türkiye'ye yine yer verilmedi 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:33 Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı
16:45
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
14:37
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
13:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 17:45:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Divapan'dan Vali Cevdet Atay'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]