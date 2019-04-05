Diversey, Türkiye'nin İlk Profesyonel Temizlik Robotu!

Nesnelerin interneti aracılığıyla kendi kendine temizlik yapabilen ve verimliliği raporlayabilen robot, yeniliklerin öncüsü Diversey'in yeni nesil temizlik anlayışını ortaya koydu.

Bina bakımından, profesyonel çamaşırhane ve endüstriyel mutfak hijyenine kadar pek çok alanda, geleceğe yönelik temizlik ve hijyen teknolojileri ve danışmanlık hizmetleriyle sektöre profesyonel çözümler sunan dünya hijyen devi Diversey, yeni nesil temizlik robotunu Türkiye'de ilk kez FM Expo Fuarı'nda tanıttı. Diversey'in ortaya koyduğu "temizliğin interneti" (IoC) kavramının en gelişmiş ürünlerinden biri olan TASKI Intellibot, ziyaretçiler tarafından büyük ilgiyle karşılanarak fuarın gözdesi oldu.

Nesnelerin interneti aracılığıyla, gece dahil günün her saati kendi kendine temizlik yapabilen robot, ses dalgalarını kullanarak alanı haritalandırabiliyor ve geniş alanların zemin temizliğini, zaman, enerji ve iş gücü verimliliği sağlayarak yapıyor. Diversey'in küresel alanda yürüttüğü en büyük AR-GE projesi olan TASKI Intellibot, havaalanı, AVM, hastane, spor salonu, fabrika ve otellerin zemin temizliği için kullanılıyor.

Mevcut iş gücünün başka amaçlar için kullanılabilmesine olanak sağlayarak verimliliği artırmaya yardımcı olan yeni nesil temizlik robotu, sahip olduğu patentli IntelliFlow akıllı dozaj solüsyon sistemi ile su ve kimyasal ürün kullanımında da %76 oranında tasarruf sağlayabiliyor. IntelliTrak sistemi ile uzaktan makineye bağlanıp problemi görme ve çözme yanısıra yazılım güncelleme yapılabilen ve data bazlı çalışma raporu hazırlayarak yönetici ve kullanıcıya anında bilgi aktarabilen robot, firmaların verimlilik kontrolünü her an elinde tutmasını sağlıyor.