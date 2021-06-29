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Divertikül Nedir, Nasıl Tedavi Edilir? Divertikül Kansere Dönüşür Mü? - Son Dakika

Divertikül Nedir, Nasıl Tedavi Edilir? Divertikül Kansere Dönüşür Mü?

29.06.2021 20:22
Divertikül Nedir, Nasıl Tedavi Edilir? Divertikül Kansere Dönüşür Mü?, System.String[]

Divertikül hastalığını günlük yaşantımızda çevremizden ya da sağlık programlarından mutlaka duymuş olabiliriz. Hatta kendimiz bile divertikül hastalığı teşhisine maruz kalmış olabiliriz.Divertikül Nedir?

Divertikül hastalığını günlük yaşantımızda çevremizden ya da sağlık programlarından mutlaka duymuş olabiliriz. Hatta kendimiz bile divertikül hastalığı teşhisine maruz kalmış olabiliriz.

Divertikül Nedir?

Sindirim sisteminin iç yüzeyinde oluşan küçük ya da şişkin keselere divertikül hastalığı denmektedir.

Genel olarak en sık görüldüğü yer ise kalın bağırsak organının alt bölümleridir. Kalın bağırsağın duvarında küçük kesecikler oluşur. Bu kesecikler de komplikasyonlara neden olur. Hastalığın seyri bu şekilde ilerlemektedir.

Divertikül ismi ise bu kesecik alanlarına verilen addır. Divertikülozis de herhangi bir komplikasyon olmadan kalın bağırsak alanında bu küçük keseciklerin yani divertiküllerin görülmesi demektir.

Hastalıkta bir komplikasyon olacak diye kural yoktur. Fakat genel olarak oluşan kesecik yapılarından dolayı komplikasyonlar meydana gelmektedir.

Divertikül Nasıl Tedavi Edilir?

Divertikül tedavisi oluşan kademeye göre değişkenlik göstermektedir. Eğer hafif düzeyde bir divertikül oluşumu söz konusuysa dinlenmek, diyet yapmak ve antibiyotik kullanmak tedavi yöntemleri arasında tercih edilen tekniklerdir.

Fakat bunun yanında ağır ve şiddetli düzeyde ilerlemiş olan divertikül tedavisi için tek düşünülen cerrahi ameliyat tedavi tekniğidir.

Divertikül genel olarak lif yönünden fakir besinler tüketildiğinde kalın bağırsakta dışkının sertleşmesiyle oluşmaktadır. Kalın bağırsaktaki zayıf bölgeler bu sebepten dolayı baskı altına girer. Bu baskı ile de divertikül genişlemeye uğramaktadır.

Divertikül yırtılmasıyla beraber bazı komplikasyonlar ve iltihaplanmalara bağlı olarak enfeksiyonlar meydana gelebilmektedir.

Yaşlanma, egzersiz eksikliği, obezite, sigara içmek, bazı ilaçları tüketmek, liften düşük besinler tüketmek divertikül oluşumunu hızlandıran faktörlerdir.

Oluşan komplikasyonlar ve ameliyat gerektiren durumlar arasında torbada irin birikmesine bağlı olarak oluşan apse, bağırsakta oluşan tıkanma, enfeksiyon ve iltihaplı kese yırtılması olaylarıdır.

Tedavi planı olayın ciddiyetine bağlı olarak şekillenmektedir. Komplike olmayan divertikülit tedavisinde ilaçlar, dinlenme, diyet kullanılmaktadır. Komplike olan divertikül tedavisinde ise oluşan duruma göre kişi ameliyata alınır.

Bu durumlar arasında apse oluşumu ve apsenin boşaltılması yer almaktadır. Boşaltılması için bir tüp yerleştirilebilir.

Ameliyat iki şekilde uygulanmaktadır. Birincisi bağırsak ezeksiyonu operasyonudur. Bu teknikte cerrah bağırsağın hastalıklı kısmını alır ve geriye kalan sağlıklı bölümü birleştirir.

İkinci ameliyat şekli ise kolostomi ile bağırsak ezeksiyonu tekniğidir. Burada kolon ve rektumda fazla iltihap bulunur. Bu yüzden de kolostomi yapılır. Kolunun sağlıklı kısmına karın duvarındaki açıklık bağlanır. Böylece atık açıklıktan torbaya geçmiş olur.

Divertikül Kansere Dönüşür mü?

Divertikül belirtileri arasında mide bulantısı, kusma, karın hassasiyeti, ateş, kabızlık ya da ishal durumu yer almaktadır. Bu şikayetlerle giden kişiye hastalık tanısı konulduktan sonra yukarıda anlatılan uygun tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Divertikül hastalığına maruz kalmamak için bol su tüketilmeli, liften zengin besinlerle beslenilmeli, düzenli egzersiz yapılmalı, sigara içmekten kaçınılmalıdır.

Öncelikle şu bilinmelidir ki divertiküllerin kansere dönüşmesi söz konusu değildir. Sadece iltihaplanma hızlı ilerlerse bağırsak delinmesine yol açar ve acil ameliyat gerektirebilir. Bu bile nadir olarak gerçekleşen durumlar arasındadır. Bu bakımdan şöyle denilebilir ki kalın bağırsak kanseri divertikül hastalığından daha farklı oluşum ve olgulara sahiptir.

Divertiküller belirtileri nedeniyle erken teşhis edilebilmekte ve erken tedavi uygulanabilmektedir.

Divertikül Nedir, Nasıl Tedavi Edilir? Divertikül Kansere Dönüşür Mü?

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Divertikül Nedir, Nasıl Tedavi Edilir? Divertikül Kansere Dönüşür Mü? - Son Dakika Magazin


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