Üye Girişi
Divle obruk peyniri, 36 metre derinliğindeki mağarada olgunlaşmayı bekliyor - Son Dakika

Divle obruk peyniri, 36 metre derinliğindeki mağarada olgunlaşmayı bekliyor

24.07.2021 11:51
Divle obruk peyniri, 36 metre derinliğindeki mağarada olgunlaşmayı bekliyor, System.String[]

İTALYA'da bulunan Slowfood Biyoçeşitlilik Vakfı tarafından, dünya genelindeki yerel türleri korumak amaçlı oluşturulan Uluslararası Nuh'un Ambarı (Ark of Taste) listesinde yer alan ve Fransızların ünlü 'rokfor' peynirine rakip olan Divle obruk peyniri, yerin 36 metre derinliğinde...

İTALYA'da bulunan Slowfood Biyoçeşitlilik Vakfı tarafından, dünya genelindeki yerel türleri korumak amaçlı oluşturulan Uluslararası Nuh'un Ambarı (Ark of Taste) listesinde yer alan ve Fransızların ünlü 'rokfor' peynirine rakip olan Divle obruk peyniri, yerin 36 metre derinliğinde mağarada olgunlaşmayı bekliyor. İçinde peynirin bulunduğu tulum, mağaraya ilk konduğunda beyaz renkli iken, 1- 1,5 ay sonra beyazımsı, mavimsi bir küf oluşuyor. Yaklaşık 6 aylık bekleme süresi tamamlanıp tulum kıpkırmızı bir renk aldığında mağaradan çıkartılıyor.

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyü ve civar köylerde, nisan ve mayıs aylarında koyun ve keçi sütünden elde edilen peynirler, yine koyun ve keçi derilerinden yapılan tulumlara basılıp, Divle Obruk Mağarası'na konuyor. Olgunlaşma aşaması mağarada sağlanan peynir, ekim aylarında çıkartılıp, satılıyor. Köylüler tarafından yapılan ve 2017 yılında coğrafi işaret tescilini alan Divle obruk peyniri, Fransızların dünyaca ünlü 'rokfor' peynirine rakip olarak görülüyor. Merkezi İtalya'da bulunan Slowfood Biyoçeşitlilik Vakfı tarafından, dünya genelindeki yerel türleri korumak amaçlı oluşturulan Uluslararası Nuh'un Ambarı listesinde yerini alan peyniri genellikle köydeki kadınlar yapıyor.

45 YILDIR DİVLE OBRUK PEYNİRİYLE GEÇİMİNİ SAĞLIYOR Geçimini peynir yaparak sağlayan Lütfiye Kütahya (63), "45 senedir yapıyorum, koyunu sağıp geliyorum. Belli bir sıcaklıkta o sütü ısıtıyoruz. Ardından mayalıyoruz, onun tuttuğu kıvamı biz biliyoruz. Bizim dağlarımızın otu mu, yoksa mağaramızın besleyişinden mi; ama peynirimiz çok lezzetli oluyor. Peynir, bizim en başta gelen gelirimiz kaynağımızdır. Burada kadınlar uğraşıyor peynirle, erkekler ilgilenmez" dedi.YILDA 45 TON ÜRETİLİYOR Divle Köyü Muhtarı Tacettin Durna, peynirin olgunlaşmayı beklediği obruk mağarasının 36 metre derinliğinde ve 256 metre uzunluğunda olduğunu belirtti. Durna, yılda yaklaşık 45 ton üretim yaptıklarını ifade ederek, "Mağaramıza 100 yıllardır peynir bırakılıyor. Atalarımızdan beri geleneğimizdir burası. İlçemizde nisan ve mayıs ayları gibi peynir tulumlara basılır, mağaraya beyaz tulum olarak girer ve kırmızı olarak çıkar. Mağaramıza ise yaptırdığımız asansörle inip çıkıyoruz" diye konuştu.

Aromasını, olgunlaşması için bekletilen mağaradan aldığını ifade eden Durna, "Peynire aroma tadı veren de mağaranın mikroflora bakteri yapısıdır. Piyasada Divle peyniri diye çok sayıda peynir satılıyor. Bu sahteciliği önlemek için de tulumda barkot bulunuyor. Kilosu 150 TL civarında satılıyor. Mağaradan çıkar çıkmaz da yüzde 80'i satılıyor. Tadı Fransız rokforuna benzetiliyor; ama onun fiyatı 400 lira civarındadır. Bizim peynirimiz, Türkiye'nin bir değeridir, sadece ilçemize ait bir değer değildir. Avrupa patent başvurumuzu da yaptık" ifadelerini kullandı.


Divle obruk peyniri, 36 metre derinliğindeki mağarada olgunlaşmayı bekliyor
Divle obruk peyniri, 36 metre derinliğindeki mağarada olgunlaşmayı bekliyor
Divle obruk peyniri, 36 metre derinliğindeki mağarada olgunlaşmayı bekliyor
Divle obruk peyniri, 36 metre derinliğindeki mağarada olgunlaşmayı bekliyor
Divle obruk peyniri, 36 metre derinliğindeki mağarada olgunlaşmayı bekliyor
Divle obruk peyniri, 36 metre derinliğindeki mağarada olgunlaşmayı bekliyor
Divle obruk peyniri, 36 metre derinliğindeki mağarada olgunlaşmayı bekliyor
Divle obruk peyniri, 36 metre derinliğindeki mağarada olgunlaşmayı bekliyor
Divle obruk peyniri, 36 metre derinliğindeki mağarada olgunlaşmayı bekliyor
Divle obruk peyniri, 36 metre derinliğindeki mağarada olgunlaşmayı bekliyor
Divle obruk peyniri, 36 metre derinliğindeki mağarada olgunlaşmayı bekliyor
Divle obruk peyniri, 36 metre derinliğindeki mağarada olgunlaşmayı bekliyor
Divle obruk peyniri, 36 metre derinliğindeki mağarada olgunlaşmayı bekliyor
Divle obruk peyniri, 36 metre derinliğindeki mağarada olgunlaşmayı bekliyor
Divle obruk peyniri, 36 metre derinliğindeki mağarada olgunlaşmayı bekliyor

Karaman, İtalya, Mayıs, Nisan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Divle obruk peyniri, 36 metre derinliğindeki mağarada olgunlaşmayı bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız 12:37 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız Sarı-Kırmızılar, bildirimlerini açık tutsun! 2 transfer daha KAP'a bildirilecek 12:27 Sarı-Kırmızılar, bildirimlerini açık tutsun! 2 transfer daha KAP'a bildirilecek Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız 12:00 Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız
Mehmet Ceyhan, 11:50 Mehmet Ceyhan, "Aktif vaka sayısı 100 bini geçti" dedi! Devletin alması gereken tedbirleri tek tek sıraladı ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı 11:30 ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı 11:22 Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı
Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı 11:18 Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı Galatasaray, 4 saatte 3 transfer açıkladı! Bu futbolcular için ne kadar harcama yaptı? İşte tüm detaylar 11:12 Galatasaray, 4 saatte 3 transfer açıkladı! Bu futbolcular için ne kadar harcama yaptı? İşte tüm detaylar

Son Dakika Haberleri
12:45 Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi
12:29 Titiz hırsız parmak izini yok etmek için her yeri sildi! Dükkan sahibi: Gelsin camları temizlesin 150 lira vereyim
12:27 Sarı-Kırmızılar, bildirimlerini açık tutsun! 2 transfer daha KAP'a bildirilecek
12:04 'Futbolda FETÖ temizliği' uyarısı yapan Rıdvan Dilmen, kendisini Sedat Peker'e benzetti
12:00 Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız
11:54 Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı
11:50 Mehmet Ceyhan, "Aktif vaka sayısı 100 bini geçti" dedi! Devletin alması gereken tedbirleri tek tek sıraladı
11:36 Yoğun dalga ve akıntı nedeniyle 4 kişinin öldüğü Şile sahillerinde denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı
11:17 Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı
11:11 Galatasaray, 4 saatte 3 transfer açıkladı! Bu futbolcular için ne kadar harcama yaptı? İşte tüm detaylar
Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi         
12:45
Titiz hırsız parmak izini yok etmek için her yeri sildi! Dükkan sahibi: Gelsin camları temizlesin 150 lira vereyim Titiz hırsız parmak izini yok etmek için her yeri sildi! Dükkan sahibi: Gelsin camları temizlesin 150 lira vereyim         
12:29
'Futbolda FETÖ temizliği' uyarısı yapan Rıdvan Dilmen, kendisini Sedat Peker'e benzetti 'Futbolda FETÖ temizliği' uyarısı yapan Rıdvan Dilmen, kendisini Sedat Peker'e benzetti         
12:05
Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı         
11:55
Müge Anlı'da işlenen Büyükşen cinayetinde asıl hedef olan adam ilk kez konuştu: Mağdurum, olayı takip edeceğim Müge Anlı'da işlenen Büyükşen cinayetinde asıl hedef olan adam ilk kez konuştu: Mağdurum, olayı takip edeceğim         
11:35
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti         
11:24
Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
11:19
Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen "Evde kal" bildirimi ortalığı karıştırdı         
11:15
Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor         
22:50
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu         
20:17
BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak         
18:45
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı         
18:26
Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi         
17:53
Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti         
17:12
Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın         
16:06
Korkunç kazada kocasını kaybetti, Korkunç kazada kocasını kaybetti, "Onu bırakıp hiçbir yere gitmem" feryatları yürek parçaladı         
15:26
2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor 2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2021 12:58:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Divle obruk peyniri, 36 metre derinliğindeki mağarada olgunlaşmayı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement