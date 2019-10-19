Karaman'ın Ayrancı ilçesinde Divle Obruk Peyniri Açılış Festivali düzenlendi.

Üçharman köyünde bu sene ilki yapılan festival saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Daha sonra konuşan AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, şu anda peyniriyle ünlü Divle olarak bilinen Üçharman köyünde olduklarını söyledi.

Bu peynirin tadını ve lezzetini mağaranın içindeki floradan aldığını belirten Şeker, şunları kaydetti:

"Bu buraya has bir özellik. Başka bir yerde yok. Ünü tüm dünyaya yayılmış bir peynir. Bu peynirin üretiminin belli bir standartta olması lazım. Şimdi bu standartın yakalanması, tek elden üretim yapılabilmesi adına bir mandıra yapımı için çalışmalar sürüyor. Birkaç sorun vardı çözüldü. İnşallah önümüzdeki yıl bitecek. Burada başarıyı vatandaş, devlet el ele başaracağız."

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver de bu festivalin hayırlı olmasını ve bundan sonra geleneksel hale dönüşmesini dileyerek, "Koyunculuk, Karaman ve Ayrancı ilçemiz için çok önemli. Bölgenin en büyük gelir kaynağı. Maalesef ciddi sorunlar var. Bunların çözülmesi lazım. Elimizdeki ürünleri marka haline getirip Türkiye'ye dünyaya tanıtmak lazım. Divle bunu yapmaya çalışıyor. Divle Obruk peyniri artık bir markadır." dedi.

Konuşmaların açılış kurdelesinin kesilmesiyle obruktan ilk peynir çıkarıldı.