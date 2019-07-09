Son Dakika Haberleri: Divock Origi Sezon Öncesi İçin Liverpool'a Döndü
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Divock Origi Sezon Öncesi İçin Liverpool'a Döndü

22 dakika önce

Liverpool Şampiyonlar Ligi kahramanı Divock Origi, Melwood'a geri döndü ve hak ettiği bir aradan sonra yeni sezonda tam odaklanmaya başladı.

Divock Origi, Liverpool, Spor
Liverpool Şampiyonlar Ligi kahramanı Divock Origi, Melwood'a geri döndü ve hak ettiği bir aradan sonra yeni sezonda tam odaklanmaya başladı.
Divock Origi Sezon Öncesi İçin Liverpool'a Döndü
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:05 
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