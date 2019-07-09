Divock Origi Sezon Öncesi İçin Liverpool'a Döndü
22 dakika önce
Liverpool Şampiyonlar Ligi kahramanı Divock Origi, Melwood'a geri döndü ve hak ettiği bir aradan sonra yeni sezonda tam odaklanmaya başladı.
Liverpool Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:05
Şampiyonlar Ligi kahramanı Divock Origi
, Melwood'a geri döndü ve hak ettiği bir aradan sonra yeni sezonda tam odaklanmaya başladı.
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