Divriği'de BBP'de Emre Bütünbaş dönemi - Son Dakika

Divriği'de BBP'de Emre Bütünbaş dönemi

İlçe kongrelerini sürdüren BBP'de, Divriği ilçe başkanlığına Emre Bütünbaş seçildi.

İlçe kongrelerini sürdüren BBP'de, Divriği ilçe başkanlığına Emre Bütünbaş seçildi.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Divriği İlçe Başkanlığı Kongresi, ilçe binasında gerçekleştirildi. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği kongreye BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, BBP Genel Meclis Üyeleri; Ömer Yeğin, Asaf Yaraş ve il yöneticileri katıldı. Tek listenin yer aldığı kongrede oy birliği ile Emre Bütünbaş başkanlığa getirildi.


Bütünbaş yaptığı konuşmada, "Divriği'mizi tanıyoruz sorunlarını biliyoruz. Siyasetimizin merkezine hoşgörüyü koyarak, Divriği'li hemşerilerimizin sorunlarını, hem yerel yönetimle hem de genel yönetimle taşıyıp gereken projelerin ilçemize kazandırılmasının takipçisi olacağız" dedi.


Temel sorun ekonomi ve işsizlik


BBP İl Başkanı Uğur Bulut konuşmasında Divriği'nin de temel sorununun ekonomi ve işsizlik olduğunu belirtip, "Gittiğimiz her ilçede gördüğümüz gibi Divriği'nin de temel sorunu ekonomi ve işsizliktir. Bir zamanların iş ve AŞ sıkıntısı olmayan ilçemizin kaderi bu olmamalıdır. Maden şehri Divriği'de insanların gündelik işlerle nafakalarını temin etmesi seçilmişlerimizin ayıbıdır! Bu devran değişmelidir" dedi.


"Teröre destek veren HDP kapatılmalı


Bulut konuşmasında teröre destek veren HDP'nin kapatılması gerektiğini belirtip, "Siyasetimiz hoşgörü üzeri kurulmuş ve Türk milletini bütün unsurları ile kucaklayan kültürel bir siyasetin adıdır. 1980 darbe Anayasası, siyasi partiler kanununu değiştirilerek Türk milletinin gerçek anlamda temsil edecek bir siyasi parti kanunu yapılmalıdır. Seçim barajı sıfırlanmalıdır. Teröre bulaşmış siyasi hareketlerin kapatılması ve hazineden aldığı yardımın kesilmesi gerekmektedir" dedi.


Kongrenin ardından İl Başkanı Uğur Bulut ve Meclis Üyeleri Ülkücü Şehit Hayrettin Uylubayın'ın kabrini ziyaret etti. - SİVAS

Büyük Birlik Partisi, Divriği, Ekonomi, Sivas, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 20:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Divriği'de BBP'de Emre Bütünbaş dönemi - Son Dakika

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