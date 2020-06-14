Divriği'de BBP'ye yoğun ilgi - Son Dakika

Divriği'de BBP'ye yoğun ilgi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanlığı kongre çalışmalarını Divriği ilçesinde devam ettirdi.

Divriği'de BBP'ye yoğun ilgi, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanlığı kongre çalışmalarını Divriği ilçesinde devam ettirdi.


BBP Sivas İl Başkanlığının kongre çalışmaları İl başkanı Uğur Bulut ve il meclis üyelerinin katılımlarıyla Divriği ilçesinde devam etti. Kongre çalışmaları için Divriği'de bulunan partililer vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. BBP Divriği ilçe başkanlığına görevine Emre Bütünbaş atandı.


İlçe başkanlığı görevini layıkıyla yerine getireceğini ileten Bütünbaş, bu göreve kendisinin layık görüldüğü için gururlu ve mutlu olduğunu söyledi.


İl başkanı Bulut, genç ilçe başkanı Bütünbaş'a görevinde başarılar dilediğini belirterek Divriği de yoğun ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Bulut, Genç arkadaşlarımızın kardeşlerimizin enerjisine ihtiyacımız var diyerek yoğun kalabalığa teşekkür etti.


Bulut, konuşmasının devamında, "Şehit Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun kurduğu partimiz Türkiye'de her zaman siyasetin yüz akı olmuştur. Adalet üzerine olmuştur ve kurulduğu günden bu günümüze; doğru kimden gelirse yanında, yanlış ise kimden gelirse karşısında dimdik durmuştur. İşte bu çizgiyi benimseyen bizlerde bu davaya hizmeti bir borç biliyoruz" dedi.


Bulut, hak yoldan şaşmamak için Türkiye el ele Büyük Birliğe diyerek sözlerine son verdi. - SİVAS

Büyük Birlik Partisi, Divriği, Sivas, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 05:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Divriği'de BBP'ye yoğun ilgi - Son Dakika

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