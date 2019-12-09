Son Dakika Haberleri: Divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

SİVAS'ın Divriği ilçesinde, demir yolunda çalışma yapılan iş makinesi ile yol kenarında çalışma yapılan kepçe çarpıştı.

Divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

SİVAS'ın Divriği ilçesinde, demir yolunda çalışma yapılan iş makinesi ile yol kenarında çalışma yapılan kepçe çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Divriği'de meydana geldi. Demir yolunda çalışma yapılan 'plaser' denilen demir yolu iş makinesi ile yol kenarında çalışma yapılan ve 'kepçe' diye tabir edilen kara yolu iş makinesi çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Kaza ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Divriği Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Divriği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas'ta demiryolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı Trafik kazasında yaralananlara ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 18:56:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]