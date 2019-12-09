Son Dakika Haberleri: Divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (3)
Son Dakika Güncel Divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (3) - Son Dakika

Divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (3)

6 saat önce

YARALILAR SİVAS'A SEVK EDİLDİDivriği Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerin ardından yaralılardan Adem Kirmit ve Mustafa Çaylak, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne, Adem İrem ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (3), System.String[]

YARALILAR SİVAS'A SEVK EDİLDİ

Divriği Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerin ardından yaralılardan Adem Kirmit ve Mustafa Çaylak, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne, Adem İrem ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların olay yerinden, kazaya karışan hasarlı durumdaki 'plaser' adlı demir yolu iş makinesi ile ilçe merkezine kadar geldikleri belirlendi. Kazanın çalışma yapan araçlar arasındaki iletişimsizlik sonucu yaşandığı sanılıyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Devlet Hastanesi, Numune Hastanesi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:52 Kaynak: DHA
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Sivas'ta demiryolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
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