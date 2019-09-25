Divriği'de yeniden ipek üretimi için kollar sıvandı

Divriğili kadın girişimciler, bir asır öncesinde olduğu gibi ilçede yeniden ipek üretimini canlandırma adına kapalı dut bahçeleri oluşturdu.



Sivas'ın Divriği ilçesinde Mengücek Vakfı Kadın Kolları Başkanı olarak Dr.Meral Avcı Delipınar öncülüğünde ki kadın girişimciler, ilçede bir asır öncesinde olduğu gibi yeniden ipek üretimini canlandırmak için çalışma başlattı. Dr.Meral Avcı Delipınar tarafından hazırlanan "İpek Eller Projesi" kapsamında dikilen 500 adet meyvesiz dut fidanı ile ilk kapalı dut bahçesini oluşturdu. Mürvet Gençdal Hazerkek, Sultan Öztürk Derimli ve Hatun Şenyurt isimli üç kadın da Delipınar'ın izinden giderek köylerinde kapalı dut bahçeleri oluşturdu.



Üç yılda yetişecek olan dut ağaçların, ipek böceğinin beslenmesine hazır hale gelmesinin ardından ipek böceği yetiştirilmesi hedefleniyor



Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Mengücek Vakfı Kadın Kolları Başkanı olarak Dr.Meral Avcı Delipınar, hazırladıkları İpek Eller Projesi ile Divliğili kadınlara ev ekonomilerine katkı sağlayabilecekleri iş imkanı oluşturmayı amaçladıklarını belirtip, "Divriği'de 1. Dünya savaşına kadar ipek böceği yetiştiriciliği, ipek dokumacılığı ve ticareti yapılıyordu. Doğamız ipek böceğinin tek gıdası olan dut yetiştiriciliğine uygundur. Üretimini yapacağımız ipek böceği kozaları için gerekli ipek böceği yumurtaları, Kozabirlik tarafından ücretsiz olarak verilecek ve ürettiğimiz kozalar yine Kozabirlik tarafından satın alınacaktır. Aynı zamanda üreticilerimize alanla ilgili eğitim de verilecektir."dedi. - SİVAS