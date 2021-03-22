Divriği'deki Çaltı Çayı, yürüyüş yolu ve asma köprüleriyle turist çekecek - Son Dakika

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Ulu Cami ve Darüşşifası ile inanç turizminde önemli yere sahip Sivas'ın Divriği ilçesi, Çaltı Çayı üzerinde hayata geçirilecek projeyle doğa tutkunlarını ağırlayacak.

Divriği Kaymakamlığınca hazırlanan ve bölgedeki maden firmalarının desteğiyle hayata geçirilecek kanyon projesi kapsamında, Fırat Nehri'nin bir kolu olan Çaltı Çayı üzerine yürüyüş yolları, asma köprüler ve kafeterya yapılacak.

Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, AA muhabirine, ilçenin turizm potansiyelini artırmak için Çaltı Çayı Projesi'ni hayata geçireceklerini söyledi.

Proje kapsamında 1500 metre yürüyüş yolu ve 3 asma köprü yapacaklarını, yürüyüş yolu sonunda ise 80 metrekarelik eski baraj binasını kafeteryaya çevirerek vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirten Bek, amaçlarının ilçedeki turizmi alternatifli hale getirmek olduğunu dile getirdi.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın, Kes Doğan Kalesi'nin, Anadolu'nun ilk 10 mescidinden biri olan Kale Camisi ve Hüseyin Gazi Türbesi'nin bulunduğu Divriği'nin, inanç turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Bek, "Amacımız alternatif oluşturarak vatandaşlarımızın Divriği'ye daha çok gelmesini ve ilçemizde daha çok zaman geçirmesini sağlamak." diye konuştu.

Hedef 200 bin turist

İlçedeki projelere desteğinden dolayı Sivas Valisi Salih Ayhan'a teşekkür eden Bek, şunları kaydetti:

"İnşallah bu projeler tamamlandığında Divriği'nin turizm potansiyeli artacaktır. Pandemi öncesinde Ulu Cami ve diğer tarihi alanlara gelen yerli ve yabancı turist sayımız 100-120 bin civarındaydı. Bu projelerle amacımız yıllık 200 bin civarında kişiyi Divriği'ye çekmek ve ilçemize turizm potansiyeli kazandırmaktır."