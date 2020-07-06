Divriği Güresin Barajı ile 3 bin 340 dekar arazi suya kavuşacak - Son Dakika

Divriği Güresin Barajı ile 3 bin 340 dekar arazi suya kavuşacak

Sivas'ın Divriği ilçesinde yapımı devam eden Güresin Barajı ile 3 bin 340 dekar arazide sulu tarım yapılabileceği bildirildi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde yapımı devam eden Güresin Barajı ile 3 bin 340 dekar arazide sulu tarım yapılabileceği bildirildi.

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 45 metre ve 2.131 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Divriği Güresin Barajı'nda çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Güresin Barajı'nın tamamlanmasıyla 3 bin 340 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanmasıyla bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarımla 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 3 milyon 958 bin 631 TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında baraj ulaşım ve servis yollarının tamamlandığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Baraj gövde-batardo kazılarında yüzde 85 gerçekleşme sağlanmıştır. Derivasyon-dipsavak kondüvi kazısında yüzde 55, dolusavak kazısında ise yüzde 40 gerçekleşme sağlanmıştır. İş kapsamında derivasyon dipsavak kazısı ve beton imalatları ile su alma yapısı beton imalatları tamamlanacaktır. Dolusavak kazısı ve beton imalatları tamamlanacaktır. Gövdede kazı ve enjeksiyon imalatları tamamlanarak, gölet gövdesinde 822.811 metreküp dolgu imalatları yapılacaktır. Cebri boru imalatları, vana odası beton ve elektromekanik teçhizat işleri de tamamlanarak gölet imalatı tamamlanacaktır. İşte yüzde 19 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup 2022 yılında tamamlanması hedeflenmektedir."

Divriği, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Divriği Güresin Barajı ile 3 bin 340 dekar arazi suya kavuşacak - Son Dakika
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