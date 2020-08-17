Divriği'nde Kovid-19 nedeniyle yeni tedbirler alındı - Son Dakika

Sivas'ın Divriği ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Divriği Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede çoğalan koronavirüs vakaları nedeniyle ilgili kurum amirleri ve mahalle muhtarlarıyla toplantı yapıldığı ve görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Toplantı sonucunda kaymakamlık denetim ekiplerince 3 hafta boyunca ilçe merkezinin sıkı bir şekilde denetlenmesi yönünde karar aldığı aktarılan açıklamada, "Çocuk parklarının 3 hafta boyunca kapatılması, cenaze ve düğünlerde yemek verilmesinin yasaklanması, taziyelerin yasaklanması, muhtarlarımızın günlük 25 haneyi ziyaret ederek gerekli uyarılarda bulunması kararları alınmıştır." denildi.