DİVRİĞİ'NİN 'DİPLOMALI' TERZİSİ 54 YILDIR MESAİDE - Son Dakika
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DİVRİĞİ'NİN 'DİPLOMALI' TERZİSİ 54 YILDIR MESAİDE

09.09.2022 12:54

SİVAS'ın Divriği ilçesinde yaşayan Seyfi Karahan (66) 1968 yılında başladığı terziliği 54 yıldır sürdürüyor.

SİVAS'ın Divriği ilçesinde yaşayan Seyfi Karahan (66) 1968 yılında başladığı terziliği 54 yıldır sürdürüyor. 1972 yılında başvurduğu İstanbul Terzilik Tekamül Enstitüsü'nü 3 yılda bitirerek diploma alan Karahan, günümüzde bu mesleği diplomalı olarak sürdüren nadir kişilerden biri olarak dikkat çekiyor.

Divriği ilçesinde yaşayan evli 2 çocuk babası Seyfi Karahan, 1968 yılında daha 12 yaşındayken Ankara'ya gitti. Ankara'da okulların açıldığı dönem ailesi tarafından Ersoy Aras isminde bir ustanın yanına terzihaneye verilen Karahan, burada terzilik mesleği öğrenmeye başladı. Daha sonra ustasının tavsiyesi üzerine Karahan, 1972 yılında Ankara'da açılan İstanbul Terzilik Tekamül Enstitüsü'ne başvurdu. Başvurusu kabul edilen Karahan, 3 yıl boyunca enstitüde terzilik kursu aldı. Enstitüyü başarı ile bitiren Karahan, Terzilik Tekamül Enstitüsü Diplomasını alarak mesleğini ısmarlama terzilik olarak devam etmeye başladı. Bir süre sonra memleketi Sivas'a geri dönen Karahan, 54 yıldır insan vücuduna göre ölçü alarak takım elbise dikiyor. Karahan, 47 yıl önce altığı terzilik diplomasını ise dükkanının duvarında sergiliyor.

'VÜCUDA GÖRE ELBİSE ÇIKARIYORUM'

Mesleğini severek yaptığını söyleyen Seyfi Karahan, "Hayatım boyunca bu meslekle uğraştım ve çocuklarımı bu meslekle okutup evlendirdim. Çok çalıştım. Terzilik Tekamül Enstitüsü kursuna gittim. Bu diploma sayesinde ikinci makinamı devletten aldım. Ankara'dan buraya gelince de hayat bu şekilde devam etti. Meslek çok kıymetli ama çırak yetişmiyor. İlkokul mezunuyum ama hayat üniversitesini bitirdim. Ismarlama terzisiyim. Kumaşlarımızdan ölçüyü alıp ona göre dikim yapıyoruz. Türkiye'de insanların vücutların çok farklı. Kimisi göbekli, kimisi kemikli ve ben bu diploma sayesinde vücuda göre elbise çıkarıyorum. Sanırım Divriği'nin en eskilerinden birisiyim. Burada benden yaşlı olan ustalarım vardı ve onlardan da çok şey öğrendim. Mekanları cennet olsun. Eğitim, kültür ve saygı öğrendik" dedi.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Divriği, Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİVRİĞİ'NİN 'DİPLOMALI' TERZİSİ 54 YILDIR MESAİDE - Son Dakika

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