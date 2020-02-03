Divriği Nuri Demirağ MYO eğitim altyapısını iyileştirme projesi kabul edildi - Son Dakika
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Divriği Nuri Demirağ MYO eğitim altyapısını iyileştirme projesi kabul edildi

6 saat önce

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulunun (MYO) sınıf, laboratuvar, atölye, makine teçhizat ve eğitim materyalleri gibi fiziki altyapısının ve insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla hazırlanan proje kabul edildi.

Divriği Nuri Demirağ MYO eğitim altyapısını iyileştirme projesi kabul edildi, System.String[]

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulunun (MYO) sınıf, laboratuvar, atölye, makine teçhizat ve eğitim materyalleri gibi fiziki altyapısının ve insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla hazırlanan proje kabul edildi.

Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, "Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu Eğitim Altyapısını İyileştirme Projesi" Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Mesleki Eğitim Proje Teklif Çağrısı kapsamında kabul gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Divriği Nuri Demirağ MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin Kartal, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından projenin kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bu projenin geçmesinde bizlere destek olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız'a, Üniversitemiz Proje Destek Ofisi'ne çok teşekkür ederim. Bu proje ile Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulumuzun eğitim altyapısı daha nitelikli bir hale getirilerek öğrencilerimiz bilgi, birikim ve tecrübelerini daha üst seviyeye çıkaracaklar." ifadelerini kullandı.

Kartal, 18 ay sürmesi planlanan projenin Sivas İş Geliştirme Merkezi Teknoloji (İŞGEM) ve Girişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş birliğinde yürütüleceğini belirtti.


Proje ile TCDD Taşımacılık, demiryolu ekipmanları üreten firmalar, özel demiryolu taşımacılığı yapan firmalar, madencilik sektörü, elektrik ve elektronik sektörü, öğrenci aileleri, Divriği halkına fayda sağlanacak.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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