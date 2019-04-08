Divriği Nuri Demirağ Myo ile Erdemir Arasında Protokol İmzalandı

Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu ile Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ arasında staj protokolü imzalandı.

Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu ile Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ arasında staj protokolü imzalandı.



Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, imza törenine Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin Kartal ve Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ Mali İşler Direktörü Ümit Saffet Ünsal katıldı.



İmza töreninde konuşan Kartal, bölgesel kalkınmada öncü rol üstlenen bir üniversite olmak istediklerini belirtti. Kartal, bunun için üniversitenin imkan ve kabiliyetlerini geliştirmeye, öğrenci ve öğretim elemanlarının çalışma motivasyonlarını üst düzeye çıkarmaya çalıştıklarını aktardı.



Ünsal ise öğrenci eksenli tüm oluşumlarda her türlü destekte bulunacaklarını belirterek, iş birliği sayesinde Divriği ilçesi ve yüksekokulun gelişiminde ve kalkınmasında önemli bir rol oynayacağını ifade etti.



2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olacak iş birliği protokolüyle öğrenciler Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'de uygulama yaparak kendilerini geliştirme ve deneyim kazanma imkanına kavuşarak, mezun olduktan sonra da bu tesislerde işe başlama fırsatına sahip olabilecek.

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