Son Dakika Haberleri: Divriği Ulu Cami, tur gezilerinin gözdesi
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Divriği Ulu Cami, tur gezilerinin gözdesi

47 dakika önce

SİVAS'ın Divriği ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami ve Darüşşifası, tur gezilerinin önemli durakları arasında yer alıyor.

Divriği Ulu Cami, tur gezilerinin gözdesi, System.String[]
SİVAS'ın Divriği ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami ve Darüşşifası, tur gezilerinin önemli durakları arasında yer alıyor.
Bir zamanlar televizyon ekranlarında 'Çağatay yolda' programı ile tanınan Çağatay Şahin'in organizasyonunu yaptığı tur ekibi, 1985 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) 'Dünya Kültür Mirası' listesine giren Ulu Camii ve Darüşşifası'nı ziyaret etti. Yaklaşık 40 kişiden oluşan tur ekibi, restorasyon çalışmaları nedeni ile iç bölümleri kapalı olan tarihi caminin ziyarete açık bölümlerini gezerek bolca fotoğraf çektirdi. İlçenin Safranbolu'yu andıran ünlü konaklarını da ziyaret eden grup daha sonra Mühürdarzade Konağı'nı gezip meşhur Divriği pilavının da tadına baktı.

 


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:47 Kaynak: DHA
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