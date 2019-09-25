Diyabakır'da hdp önündeki annelere denizli'den destek

DENİZLİ'de, sivil toplum kuruluşları, Diyarbakır'daki HDP İl Başkanlığı binası önünde çocuklarını bekleyen annelere destek vermek için basın açıklaması yaptı.

Bugün, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda 28 sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve üyeleri, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneler için toplandı. Ellerinde Türk bayrakları ve teröre karşı tepkilerini içeren dövizleri taşıyan kadınlar, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyişini sürdüren annelere destek verdi. Yaklaşık 100 kişinin destek verdiği eylemde grup adına Tuğba Kılıç, açıklama yaptı. Kılıç, evlatlarının yolunu gözleyen annelerin yanında olduklarını belirterek, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır" dedi.

Ülkenin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır mücadele edildiğini hatırlatan Kılıç, "Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire Annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir" diye konuştu.