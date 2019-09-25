Son Dakika Haberleri: Diyabakır'da hdp önündeki annelere denizli'den destek
Son Dakika Güncel Haber

Diyabakır'da hdp önündeki annelere denizli'den destek

1 saat önce

DENİZLİ'de, sivil toplum kuruluşları, Diyarbakır'daki HDP İl Başkanlığı binası önünde çocuklarını bekleyen annelere destek vermek için basın açıklaması yaptı.

Diyabakır'da hdp önündeki annelere denizli'den destek, System.String[]

DENİZLİ'de, sivil toplum kuruluşları, Diyarbakır'daki HDP İl Başkanlığı binası önünde çocuklarını bekleyen annelere destek vermek için basın açıklaması yaptı.

Bugün, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda 28 sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve üyeleri, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneler için toplandı. Ellerinde Türk bayrakları ve teröre karşı tepkilerini içeren dövizleri taşıyan kadınlar, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyişini sürdüren annelere destek verdi. Yaklaşık 100 kişinin destek verdiği eylemde grup adına Tuğba Kılıç, açıklama yaptı. Kılıç, evlatlarının yolunu gözleyen annelerin yanında olduklarını belirterek, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır" dedi.

Ülkenin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır mücadele edildiğini hatırlatan Kılıç, "Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire Annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir" diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay, KCK davasını karara bağladı! 2 HDP'li vekilin mahkumiyet kararı onandı
HDP önünde evlat nöbeti tutan anneden İmamoğlu'na tepki: Yazıklar olsun Peş peşe depremler sonrası Prof. Dr. Ersoy'dan korkutan açıklama: Tsunami, Marmara için de bir gerçek Sanal istihdam fuarının ikincisi 25-26 Eylül tarihlerinde yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 16:59:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyabakır'da hdp önündeki annelere denizli'den destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]