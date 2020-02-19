Diyabakır Devlet Tiyatrosu Zonguldak'ta

Zonguldak Devlet Tiyatrosu bu hafta Diyarbakır Devlet Tiyatrosunu ağırlayacak.



Diyabakır Devlet Tiyatrosunun hazırlayıp sunduğu "Yardımcı Aranıyor" adlı oyunla tiyatro severlerin karşısına çıkıyor.



Emine Erdem Alpyürük'ün yazdığı sunduğu "Yardımcı Aranıyor" adlı oyun tek perdeden oluşurken saat sürecek. 21 Şubat Cuma günü 20.00 ve 22 Şubat Cumartesi günü 14: 00 ve 20.00 seanslarında Zonguldak Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek.



Oyunun oyunculuğunu Vural Caner Karabenli ve Menekşe : Zeliha Genç canlandıracak.



Tek perdeden oluşan oyunun konusu ise şöyle; "Birbirine zıt iki insanın, bir iş ilanı başvurusuyla yolları kesişir. Ev işlerine yardımcı arayan Vural Bey, iş başvurusu için gelen Menekşe Hanım'dan pek emin olamaz. Ama zaman ilerledikçe, bu zıtlıklardan doğan komik durumlar aslında ikili arasındaki ilişki bağını kuvvetlendirir. Birbirlerinin sırlarını öğrendikçe, birbirlerine karşı da bir sevgi doğar." - ZONGULDAK