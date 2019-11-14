Son Dakika Haberleri: Diyabet, büyük ölçüde önlenebilir
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Diyabet, büyük ölçüde önlenebilir

6 saat önce

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, diyabetin önlenebilir hastalık olduğunu belirtti.

Diyabet, büyük ölçüde önlenebilir, System.String[]

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, diyabetin önlenebilir hastalık olduğunu belirtti.

Diyabetin son yıllarda artış gösterdiğinin ifade edildiği açıklamada, özellikle gelişmekte olan ülkelerde salgın boyutuna ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, dört tip diyabet olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Hasta, ailesi, toplum ve ulusal Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerinde büyük yük oluşturan diyabet, aslında büyük ölçüde önlenebilir veya en azından geciktirilebilir bir sorundur.

Diyabet, kandaki şeker düzeyini dengeleyen insülin hormonunun eksikliği veya yeterince salgılanmasına rağmen, vücutta kullanılamaması sonucu oluşan kronik metabolizma bozukluğudur. Diyabetin tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, gebelik diyabeti ve diğer hastalıklara veya durumlara eşlik edebilen özel diyabet şekilleri olmak üzere dört tipi vardır.

Hastalar ve sağlık çalışanları arasında genel olarak tip 1 ve tip 2 diyabet tanımlamaları kullanılır."

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:34 Kaynak: AA
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