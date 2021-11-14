Uz. Dr. Hatike Hançer: "Diyabet hastaları toplumda gitgide artıyor" - Son Dakika

İstanbul Kartal'da 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla diyabet hastalığı olmayan 120 kişiye parmak ucundan şeker ölçümü yapılarak, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Şekerleri normal düzeyde olmayan vatandaşlar, iç hastalıkları uzman hekimlerine yönlendirildi. İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Hatike Hançer, "Diyabet hastaları toplumda gitgide artıyor. 10 milyonun üzerinde bir diyabet hastası popülasyonu var" dedi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü ile ilgili toplumsal farkındalığı sağlamak ve diyabet konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyabet bilgilendirme standı kuruldu. İç Hastalıkları Uzmanları Uz. Dr. Seda Tarakçı ve Uz. Dr. Hatike Hançer ile diyabet hemşireleri Betül Eşsiz Sefer ve Atiye Yaykıran tarafından broşürler dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi. Düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ile diyabetin önlenebilir bir hastalık olduğu vurgulandı. Etkinlik kapsamında diyabet hastalığı olmayan 120 kişiye parmak ucundan şeker ölçümü yapılarak, şekerleri normal düzeyde olmayan vatandaşlar iç hastalıkları uzman hekimlerine yönlendirildi.

"Diyabet hastaları toplumda gitgide artıyor"

İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Hatike Hançer, toplumda diyabet hastalarının arttığını belirterek, "Diyabet nedeni, gerekçesi ne olursa olsun aslında şekerin yüksek ölçülmesidir. Şekerini yüksek ölçtüğümüz hastalara diyabet hastası diyoruz. Diyabet hastasının tiplendirmesini kendimiz tedavi düzenleyebilmek için yapıyoruz. Tip bir ve tip iki diye insülin olan hastalara insülin tedavisi vermeden acaba oral antibiyotiklerle, hap tedavileriyle tedavisini düzenleyebilir miyiz, sadece diyetle bu işi götürebilir miyiz diye düşünüyoruz. Tiplendirmeyi yaptıktan sonra tedavi rejimlerini, tedavi modellerini belirliyoruz. Diyabet hastalığı aslında hem hastanın, hem doktorun tedaviye ortak karar verdiği, bir yol çizdiği, algoritmayla beraber süreç olarak yürüttüğü bir tablodur. O yüzden diyabet hastalarında tiplendirmeyi yapıp, ona göre hastayla birlikte ortak bir karar veriyoruz. Hastanın yaşı, etkilediği faktörler, beslenmesi gibi birçok şeyi göz önünde bulundurarak tedavi modalitesi oluşturuyoruz. Diyabet hastalığı dünya genelinde çok önemli. Biz Koşuyolu Kalp Hastanesi olarak da bu kadar göz önünde ve ön planda tutmamızın nedeni diyabet hastalığı, kalp hastalıklarının, koroner arter hastalığının eş değeri kabul ediliyor. Bir insan diyabet hastasıysa bilsek ya da bilmesek de onda bir kalp hastalığı olup olmadığını, koroner arter hastalığı olup olmadığını ispatlamasak bile aslında o bizim için bir kalp hastasıdır. O yüzden kalp hastanesinde çalıştığımız için de öncelikli olarak bu hastalarda primer koruma yapabilir miyiz, hastalık ortaya çıkmadan kalp kriziyle bizim karşımıza gelmeden, bypasslar işin içine girmeden diyabet olan hastada damarları bir an önce koruyabilir miyiz, diyabeti regüre edebilir miyiz diye özellikle takip edip onları normalin biraz daha üstünde ihtimam göstererek planlıyoruz. Diyabet hastaları toplumda da gitgide artıyor. 10 milyonun üzerinde bir diyabet hastası popülasyonumuz var. Bu bizim fark edebildiğimiz. Belki tarama yapsak insan gruplarını tarasak bu çok daha fazla olacak. Ne kadar fazla hastaya müdahil olabilirsek, ilerleyen aşamayı, o süreci ne kadar hızlı durdurabilirsek, en azından hastaların bir sonraki aşamaya geçmelerini, bir sonra aşamada karşılaşacakları hastalık risklerinden uzaklaşmalarını sağlayabiliyoruz. O yüzden diyabet çok çok önemli. Hastanemiz, ülkemiz, tüm dünya için diyabet hastasına müdahil olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Her yıl 14 Kasım'da Dünya Diyabet Günü'nü kutlamaktayız"

İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Seda Tarakçı ise, "Bugün 14 Kasım Diyabet Günü'nü kutluyoruz. Dünyada da 1921 yılında insülinini ilk bulan Fredrick Banting'in doğum yıl dönümü anısına 14 Kasım tarihi Dünya Diyabet Günü olarak kutlanmasına verilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da 2007'den itibaren 14 Kasım'ı Dünya Diyabet Günü olarak kabul etmiştir. Ülkemizde de her yıl 14 Kasım'da Dünya Diyabet Günü'nü kutlamaktayız. Yaşamımızı olumsuz etkileyen diyabet sebepleri, belirtileri, tedavisine neden olabileceği organ tahribatları açısından halkı aydınlatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenen Dünya Diyabet Günü, ülkemizde de Sağlık Bakanlığı öncülüğünde her sene kutlanmaktadır" dedi.

"Diyabetli olan tüm hastalarımızda diyabet eğitimlerini vermekteyiz"

Diyabet Uzman Hemşiresi Betül Eşsiz Sefer, diyabet hakkında hastalara eğitim verdiklerini söyledi. Sefer, "Dünya Diyabet Günü, her sene 14 Kasım'da diyabet farkındalığını arttırmak için etkinlikler, şeker ölçümleri, diyabet farkındalığı eğitimleri yapıyoruz. Diyabet önlenebilir bir hastalıktır. Bu yüzden diyabet eğitimleri diyabetli birey için yol gösterici ve çok önemli. Diyabetle savaşta erken teşhis, doğru tedavi ve yaşam şekli değişikliği çok önemli. Bu yıl da insülinin bulunuşunun 100. yılını kutlamaktayız. ve bu yılki IDEF'in uluslararası diyabet federasyonunun belirlediği temamız diyabet bakımına erişim. Biz tüm diyabetli bireylerin diyabet bakımına erişmesini, hepsinin diyabet eğitimleri almasını ve gerekli ekipmanlara ulaşması için de çalışmaktayız. ve yatan tüm hastalarımız için de Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi olarak öncelikle diyabet durumlarını belirliyoruz ve diyabetli olan tüm hastalarımıza diyabet eğitimleri vermekteyiz. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi olarak da her ay sertifikalı diyabet okulu yapmaktayız. ve tüm diyabetli bireylerimizi bu eğitime bekliyorum. Diyabet okulu bilgilendirmesi için de diyabet eğitimi birimine hastalığımızı beklemekteyim" ifadelerini kullandı.