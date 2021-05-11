"Diyabet hastaları bayramda beslenme düzenine dikkat etmeli" uyarısı - Son Dakika

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Attila Önmez, diyabet hastalarına bayramda beslenme düzenine dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Önmez, yaptığı açıklamada, diyabette, beslenme düzeni ve fiziksel aktivitenin tedavinin temelini teşkil ettiğini belirtti.

Bayramların, yeme alışkanlıklarının ister istemez değiştiği özel günler arasında yer aldığına değinen Önmez, şunları kaydetti:

"Ne var ki karantina sürecini yaşadığımız şu günlerde kalabalıklardan kaçınmak zorundayız. Diyabetli hastaların karantina sürecinden olumsuz etkilendiğini biliyoruz. Hareketin kısıtlanması, sıkıntı ve stres, birçok hastamızda daha fazla yemek yemeğe ve gereksiz kalorili atıştırmalıkların alımına yol açmaktadır. Bunların neticesinde de hastalarımız kilo almakta, kan şeker seviyesi artmakta ve glisemik parametreleri bozulmaktadır. Üstelik çalışmalar da net olarak göstermiştir ki diyabeti veya obezitesi olan hastalarda Kovid-19 enfeksiyonu daha ağır ve ölümcül seyretmektedir.

Her bayram dikkat edilmesi gereken yeme alışkanlığına, bu bayram daha fazla dikkat edilmeli. Öğün ve tedavi saatlerini aksatmamalı, ara öğünleri unutmamalı, yeterli miktarda su içmeli, sık sık kan şeker takibi yapmalı. Ev içinde mümkün oldukça hareketli olmalı, mümkünse egzersiz yapmalı."

Az miktarda yenen tatlının diyabet hastalarının kan şekerinde anormal dalgalanmalara yol açabileceğine dikkati çeken Önmez, bayram sofralarındaki ağır yemek ve tatlıdan uzak durulması tavsiyesinde bulundu.

Takiplerini ihmal eden diyabetlilerde kalp hastalıkları, inme, görme kayıpları ve diyabetik ayak yaraları gibi rahatsızlıklarda artış görüldüğünü bildiren Önmez, "Bunun yanında kan şekerinin 600 ve üzerinde seyrettiği bazı hastalarda karın ağrısı, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı, derinliği ve sıklığı artan nefes alıp verme gibi şikayetleri oluyorsa diyabetin ani gelişen komplikasyonlarından birini yaşıyorsunuz demektir, mutlaka acil servise başvurmak gerekir. Hastaneler hizmet vermeye devam ediyor. Hastalarımızın kontrollerini aksatmamasını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.