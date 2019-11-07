Diyabet hastaları için kayısılı çikolata

Dünya kayısı başkenti Malatya'da diyabet hastaları da unutulmadı. Dönerinden sabununa, tatlısından parfümüne kadar birçok üründe kullanılan kayısı artık şeker hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği bir atıştırmalığa dönüştü. Yoğun ilgi gören kayısılı çikolata, kız istemede de şeker yerine tercih ediliyor.



Kentte 50 binden fazla ailenin geçim kaynağı olan kayısı birçok gıdanın da ham maddesi oldu. Büyük bölümü yurt dışına ihraç edilen kayısı, kentte de birçok pazarda tüketiciye sunuluyor. Gıda sektörünün yanı sıra sabun ve yüz kremi gibi ürünlerde de kullanılan kayısı, dondurma, kayısı döneri, kayısı tatlısı gibi farklı tatlarla da vatandaşın sofrasına giriyor. Malatya kayısısı şimdi de çikolatalı haliyle, özellikle şekerden uzak duran diyabet hastalarının yeni gözdesi oldu. Gün kurusu kayısının çekirdeğinin de kullanıldığı çikolatalar, glikozsuz olması nedeniyle diyabet hastaları tarafından tercih ediliyor.



Malatya'da kayısılı çikolata satışı yapan Serhat Keskin, son dönemlerde kayısılı ve çekirdekli çikolatalarına talep olduğunu belirterek, "Kayısılı çikolata karışımında gün kurusu çekirdek de kullanıyoruz. Tamamen glikozsuz, doğal bir ürün. Çikolata yenildiği zaman ağızda harika bir tat bırakıyor. Çikolatalarımız, bitter, sütlü ve fil dişi olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Özellikle bitter çikolatalarımızı şeker hastalarının rahat bir şekilde tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Şeker olmadığı için yedikleri zaman herhangi bir rahatsızlık vermiyor" ifadelerini kullandı.



Kız istemelerde gözde



Yoğun ilgi gören kayısılı çikolatalar, Malatya'daki kız isteme merasimlerinin de gözdesi oldu. Damat tarafının şeker yerine tercih ettiği kayısılı çikolata, çiçekle birlikte kız evine götürülüyor. Keskin, "Malatya çikolatası olarak patenti bize ait. 'Allah'ın emri Peygamberin kavliyle kızınızı istemeye geldik' yazılı kutularımız ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu ürünler şekersiz ve doğal olduğu için günün her saatinde yenilir, tercih edilen ürünlerdir" diye konuştu.



Fiyatların da çok uygun olduğunu belirten Keskin, "Çekirdekli çikolatanın kilogramı 45 lira. Kayısılı çikolatanın kilogramı ise 40 lira. Ürünlerde kavrulmuş olan çekirdekleri kullanıyoruz" diye konuştu. - MALATYA