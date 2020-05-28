Diyabet hastaları koronavirüse dikkat: Şeker komasına yol açabilir - Son Dakika

Diyabet hastaları koronavirüse dikkat: Şeker komasına yol açabilir

Çin de yapılan bir çalışmada, diyabetik hastalarda Covid-19'dan ölüm oranının yüzde 7,3 olarak saptandığını hatırlatan Endokrinoloji Uzmanı Uzm. Dr. Pınar Alparslan, "Korona enfeksiyonu, özellikle Tip 1 diyabetli hastalarda ketoasidoz dediğimiz şeker komasına yol açabilir.

Diyabet hastaları koronavirüse dikkat: Şeker komasına yol açabilir, System.String[]

Çin de yapılan bir çalışmada, diyabetik hastalarda Covid-19'dan ölüm oranının yüzde 7,3 olarak saptandığını hatırlatan Endokrinoloji Uzmanı Uzm. Dr. Pınar Alparslan, "Korona enfeksiyonu, özellikle Tip 1 diyabetli hastalarda ketoasidoz dediğimiz şeker komasına yol açabilir. Bu hastalarda kan şekeri sürekli olarak 250 mg/dl üzerinde seyrediyorsa idrarda keton bakılması ve hızlı bir şekilde sağlık kontrolü şarttır"

Uzmanlar şeker hastalarının Covid-19 enfeksiyonuna yakalanma riskinin, yüksek olmadığına ancak bu enfeksiyona yakalandıkları zaman hastalığı diyabetli olmayanlara göre daha ağır geçirdiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar ayrıca diyabetli kişilerin hastaneye yatış gereksinimi, yoğun bakım ihtiyacı ve ölüm oranlarının, diyabetik olmayan bireylerden daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bunun nedeni ise şeker hastalarında bağışıklık sisteminin zayıflamasının bir sonucu olarak gösteriliyor.  Medicana International İstanbul Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Uzm. Dr. Pınar Alparslan, diyabet hastalarının Covid-19 sürecini anlatarak önerilerde bulundu.

Çin de yapılan bir çalışmada, diyabetik hastalarda Covid-19'dan ölüm oranının yüzde 7,3 olarak saptandığını ve herhangi bir hastalığı olmayanlara oranla bunun 7 kat fazla olduğunu dile getiren Alparslan, "Özellikle uzun yıllar şeker hastalığı olan, kan şekeri sürekli yüksek seyreden, 65 yaş üzerinde olup beraberinde akciğer, böbrek ya da kalp yetmezliği bulunan, sigara içen ve obez bireylerde risk daha yüksektir. Bunun dışında korona enfeksiyonu, özellikle Tip 1 diyabetli hastalarda ketoasidoz dediğimiz şeker komasına yol açabilir. Bu hastalarda kan şekeri sürekli olarak 250 mg/dl üzerinde seyrediyorsa idrarda keton bakılması ve hızlı bir şekilde sağlık kontrolü şarttır" dedi.

"KAN ŞEKERİNİZİ BU SÜREÇTE DAHA SIK ÖLÇÜN"

Uzm. Dr. Pınar Alparslan,şu önerilerde bulundu;

"Şeker yüksekliği ve düşüklüğünden korunmak için doktorunuzun daha önce yaptığı önerilere muhakkak uyunuz. Fazla karbonhidratlı yiyeceklerden, tatlı ve unlu gıdalardan uzak durun. Çok yiyerek değil, yeterli ve dengeli beslenerek günlerinizi geçirin. Yeterli sıvı tüketmeye özen gösterin. Evde daha fazla zaman geçirdiğiniz için aktif kalmaya özen gösterin. Günlük yarım saat egzersiz yapmaya ve ev içinde adım sayınızı en az 5 bine çıkarmaya çalışın.Uykunuza özen gösterin ve doktor tarafından önerilmemiş olan ilaçlardan uzak durun. Kan şekerinizi bu dönemde daha sık ölçün; Kan şekeriniz 250 mg/dl'nin üzerindeyse, mümkünse evde idrarda keton testi yapın ve sağlık yardımı almaktan çekinmeyin"

KAN ŞEKERİNİZ YÜKSEKSE VE AYAKTA YARA OLUŞTUYSA DİKKAT

Uzm. Dr. Pınar Alarslan " Kan şekeriniz 300 mg/dl üzerinde olup genel durumunuz kötüyse, ayakta yara oluştuysa veya gebelik şekeriniz olup kan şekerleriniz yüksekse doktorunuza yada bir sağlık kuruluşuna hemen başvurunuz. Corona enfeksiyonun dünyada pandemi oluşturduğu bu günlerde sağlıklı kalmaya her zamankinden de çok dikkat edin. Unutmayın; iyi kan şekeri kontrolü enfeksiyon riskini ve şiddetini azaltmada çok önemlidir"  şeklinde konuştu


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 12:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Diyabet hastaları koronavirüse dikkat: Şeker komasına yol açabilir - Son Dakika
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