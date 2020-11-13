"Diyabet hastalığı körlüğe neden olabilir" - Son Dakika

"Diyabet hastalığı körlüğe neden olabilir"

13.11.2020 12:28

"Diyabet hastalığı körlüğe neden olabilir" Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Barış Sarıakçalı, diyabet hastalarında kan şekerinin yüksek seyretmesinin kişilerde görme kaybına neden olabileceğini söyledi.

"Diyabet hastalığı körlüğe neden olabilir"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Barış Sarıakçalı, diyabet hastalarında kan şekerinin yüksek seyretmesinin kişilerde görme kaybına neden olabileceğini söyledi.

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Barış Sarıakçalı, diyabet hastalarında kan şekerinin yüksek seyretmesinin kişilerde görme kaybına neden olabileceğini söyledi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ABD Dr. Öğretim Üyesi Barış Sarıakçalı açıklamalarda bulundu. Dr. Öğretim Üyesi Barış Sarıakçalı yaptığı açıklamada, diyabet; insülinin eksikliği veya yetersizliğinden kaynaklanan bir metabolizma hastalığı. Aynı zamanda karbonhidratların, yağların ve proteinlerin kullanılmasında sıkıntıya yol açan bir hastalık olduğunu belirterek, "Dünya Diyabet Günü 1921'de insülini ilk bulan kişinin doğum gününe atfen kutlanmakta. Frederick Banting'in doğum günü 14 Kasım. Biliyorsunuz 1921'den önce insilün olmadığı için insülin ihtiyacı olan hastaları biz kaybediyorduk. Frederick Banting ve arkadaşları insülini bulduktan sonra biz bu hastaları artık yaşama bağlamaya başladık " dedi.

Dr. Sarıakçalı konuşmasının devamında diyabet belirtileri hakkında bilgi vererek, "Ana belirtileri çok su içme, çok idrara gitme, kilo kaybı, fırsatçı enfeksiyonlar, iştah artması veya azalması. Diyabetin ana belirtileri bunlar. Hastamız eğer çok kilo kaybetmeye başladı, çok su içmeye başladı, vücudunda enfeksiyonlar çıkmaya başladı ise bu durumlarda mutlaka hekimine müracaat etmesi gerekmektedir " dedi.

Dr. Sarıakçalı, "Bu hastalarımıza biz mutlaka doktor kontrolü öneriyoruz. Üç ayda bir mutlaka doktor kontrolüne gelmeleri, ilaçlarını düzenli kullanmaları gerekiyor. İlaçların bazı yan etkileri de olabilir. Evdeki kan şekeri, açlık kan şekeri 130'ların üzerine çıkıyorsa; tokluk kan şekeri 200 üzerinde devamlı seyrediyorsa doktoruna başvurmaları gerekiyor. Sonra ayak bakımlarına çok dikkat etmeleri, uygun ayakkabı giymeleri, geniş ortopedik ayakkabı giymelerini de önermekteyiz " dedi.

Diyabetin nöropati yani his kusuruna da yol açabileceğini ve his kusurunun ise hastaların ayaklarında hissetmeme ile sonuçlanabileceğini ifade eden Sarıakçalı, "Delici aletlerin batması nedeniyle yaralanmalar olsa dahi diyabet hastalarımız bunu hissedemeyebilir ve buna bağlı olarak da vücudunda yaralar oluşabilmektedir. Yara oluşunun ardından alt ekstremine, ampütasyonlarına ve ayak kesimlerine kadar gidilebilmektedir. Bu nedenle biz bu hastalarımıza eğer özellikle his kusuru gelişmişse diyoruz ki, mutlaka ayaklarınıza günlük bakım yapın. Bir ayna yardımı ile ayak tabanlarınızı sürekli değerlendirin, kontrol edin. Eğer kuruma varsa vazelinle nemlendiriniz. Ayaklarınızı yıkadıktan sonra nemli bırakmayınız, çünkü mantar ve birtakım enfeksiyonlar oluşabiliyor. Özellikle hastalarımız 5 vakit namaz kılıyorlarsa; ayaklarını beş vakit yıkamak zorundalar. Ayak parmak aralarını nemli bırakmamaları gerekiyor. Çünkü bu durumda enfeksiyon oluşuyor " ifadelerine yer verdi.

Dr. Öğretim Üyesi Barış Sarıakçalı son olarak, otonom nöropati durumuna karşı diyabette kan şekeri kontrolü önemli olduğunu belirterek "Eğer bir kişinin kan şekeri yüksek seyrederse göz damarlarında etkilenmeler oluyor. Neler oluyor? Göz damarları küçük damarlardır. Bu damarlarda incelmeler sonrasında damar tıkanıklıkları, yeni damar oluşumları, özellikle yeni oluşan damar oluşumları da görme sinirini etkileyebiliyor ve bunun sonucunda da kişinin görme kaybı yaşamasına neden oluyor" dedi.

Diyabet hastalığı körlüğe neden olabilir
Diyabet hastalığı körlüğe neden olabilir
Diyabet hastalığı körlüğe neden olabilir
Diyabet hastalığı körlüğe neden olabilir
Diyabet hastalığı körlüğe neden olabilir
Diyabet hastalığı körlüğe neden olabilir

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Şeker Hastalığı, Öğretim Üyesi, kan şekeri, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Diyabet hastalığı körlüğe neden olabilir' - Son Dakika


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