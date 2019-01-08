Diyabet Hastası Çocuğa Karlıova Kaymakamlığından Destek
41 dakika önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde diyabet hastası Muhammet Aras Akkol'a (5) Kaymakamlık insilün pompası desteğinde bulundu.
Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde diyabet hastası Muhammet Aras Akkol'a (5) Kaymakamlık
insilün pompası desteğinde bulundu.
Kanireş Mahallesinde oturan Akkol ailesinin 5 yaşındaki oğlu Muhammet'e hastanede yapılan tetkikler sonucu diyabet teşhisi konuldu.
Aile, çocuğun ihtiyacı olan insülin pompası için Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin'den destek talep etti.
Bunun üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) alınan insülin pompası Yetgin ve SYDV Müdürü Özgür Değirmenci tarafından aileye teslim edildi.
Baba Seracettin Akkol, destek için Yetgin'e teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:03 Kaynak: AA
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