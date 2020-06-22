Diyabet hastası Nihal, Türkmenistan'dan ambulans uçakla getirildi - Son Dakika

TÜRKMENİSTAN'da, beyninde sıvı oluşması üzerine 80 gündür yoğun bakımda tedavi altında tutulan diyabet hastası Nihal Naz Aydın (9), Sağlık Bakanlığı'nca ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip, tedaviye alındı.

Türkmenistan'ın Aşkabat kentinde yaşayan ve uzun süredir diyabet hastalığı nedeniyle tedavi gören Veysel-Zuhal Aydın çiftinin 9 yaşındaki kızları Nihal Naz Aydın'ın beyninde, sıvı birikmesi anlamına gelen hidrosefali meydana geldi. Kalp, böbrek ve diğer organlarında da sorunlar ortaya çıkan Nihal Naz Aydın, 80 gün önce yoğun bakıma alındı.

Öğretmen baba Veysel Aydın, Sağlık Bakanlığı'na mektup yazarak, sağlığında iyileşme olmayan kızını Türkiye'de tedavi ettirmek istediğini bildirdi. Talebe olumlu yanıt veren Sağlık Bakanlığı, dün gece Aşkabat'a gönderdiği ambulans uçak ile anne ve kızını alıp, bu sabah Ankara 'ya getirdi.

Ambulansa Ankara Şehir Hastanesine götürüleren Naz, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Öte yandan, hasta çocuğun basınçtan etkilenmemesi için uçağın alçak irtifada uçtuğu, yolculuğun 7 saat sürdüğü öğrenildi.

'EŞİM MEKTUP YAZDI'

Anne Zuhal Aydın, öğretmen olan eşi Veysel Aydın'ın Sağlık Bakanlığı'na mektup yazdığını anlatarak, yetkililerin hemen ambulans uçak gönderdiğini söyledi. Anne Aydın, "Kızım şeker komasına girdi. Anlayamadık önce. Ondan sonra organlarında problemler meydana geldi. 80 gündür yoğun bakımdayız. Ülkemizde tedavi ettirmek istiyoruz. Çünkü, Türkmenistan'da bir sonuç alamadık. En son akciğerinde bir sorun meydana geldi. Böbrek ve kalbinde de çeşitli sıkıntılar oluştu. Eşim, bakanlığa mektup yazdı. Çok mutluyum umarım kızım sağlığına kavuşur" dedi.