Diyabet Hastasının Yardımına Sahil Güvenlik Ekipleri Koştu

Silivri açıklarında bulunan bir ticari gemide diyabet hastalığı nedeniyle rahatsızlanan vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından botla Maltepe Limanı'na getirerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Silivri açıklarında bulunan bir ticari gemide diyabet hastalığı nedeniyle rahatsızlanan vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından botla Maltepe Limanı'na getirerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Edinilen bilgilere göre,12 Şubat saat 12: 25'de Sivri'de açıklarında ticari bir gemide bulunan bir kişi diyabet hastalığı nedeniyle rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri,şahsın ilk müdehalesini yaptıktan sonra sağ ve bilincinin açık olduğunu tespit etti. Daha sonrada Sahil Güvenlik Komutanlığına tıbbi tahliye için haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri,rahatsızlanan şahsı,gemiden tahliye ederek bota aldı. Bota alınan şahs Maltepe Limanına götürerek sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri şahsı tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı.



(Zöhre Alagöz/İHA)

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP'de Bu Kez de İhtarname Krizi! Kadıköy ve Maltepe Adaysız Kalabilir

Avrupa'ya Mülteci Alınacağı Yalanı Binlerce Suriyeliyi Derneğin Kapısına Yığdı

Ormana Kaçırılan Kadın, Eski Eşi Tarafından Öldürüldü

Genç Aşık İntihara Kalkıştı, Vatandaşların Derdi ise Video Çekmek Oldu