Son Dakika Haberleri: Diyabet Hastasının Yardımına Sahil Güvenlik Ekipleri Koştu

Diyabet Hastasının Yardımına Sahil Güvenlik Ekipleri Koştu

1 saat önce

Silivri açıklarında bulunan bir ticari gemide diyabet hastalığı nedeniyle rahatsızlanan vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından botla Maltepe Limanı'na getirerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Diyabet Hastasının Yardımına Sahil Güvenlik Ekipleri Koştu, System.String[]
Silivri açıklarında bulunan bir ticari gemide diyabet hastalığı nedeniyle rahatsızlanan vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından botla Maltepe Limanı'na getirerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Edinilen bilgilere göre,12 Şubat saat 12: 25'de Sivri'de açıklarında ticari bir gemide bulunan bir kişi diyabet hastalığı nedeniyle rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri,şahsın ilk müdehalesini yaptıktan sonra sağ ve bilincinin açık olduğunu tespit etti. Daha sonrada Sahil Güvenlik Komutanlığına tıbbi tahliye için haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri,rahatsızlanan şahsı,gemiden tahliye ederek bota aldı. Bota alınan şahs Maltepe Limanına götürerek sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri şahsı tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı.

(Zöhre Alagöz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

Maltepe, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 3. Sayfa
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