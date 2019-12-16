Diyabet kalp sağlığını da tehdit ediyor - Son Dakika

Medicana International Samsun Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Kenan Durna, diyabet hastalığının uzun dönem kontrol altına alınmadığında kalp sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Durna, yaptığı yazılı açıklamada, diyabetin kalp sağlığı üzerindeki etkisi ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Son yıllarda en büyük sağlık sorunlarının başında diyabet ve kalp rahatsızlıkları geldiğine işaret eden Durna, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki 10 yılda dünyadaki her 100 kişiden 4'ünün diyabet hastası olacağı tahmin ediliyor. Bu artışın en önemli sebepleri ise şehir yaşamının beraberinde getirdiği sağlıksız beslenme, hareketsiz bir hayat ve sonucunda ortaya çıkan fazla kilolar."

Durna, 45 yaşın üzerinde olmak, genetik faktörler, bozulmuş açlık kan şeker düzeyleri ve gebelik diyabetinin de uzun dönemde diyabet hastası olma riskini artırdığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Diyabet hastalığı erken dönemde teşhis edilmez ve doğru bir şekilde tedavi edilmezse, görme kaybı, böbrek yetersizliği ve kalp krizi gibi ciddi sorunlara neden olabiliyor. Diyabet hastalığı uzun dönem kontrol altına alınmadığında damarlarda yıllar içinde sertleşme meydana geliyor. Damar sertliği bu hastalarda kalp krizini beraberinde getiriyor. Ateroskleroz denilen damar sertliği yani damar tıkanıklıkları diyabet kaynaklı kalp hastalıklarının başını çekiyor. Diyabet, endotel denen damar içindeki hücre örtüsünün yapı ve fonksiyonunu bozduğundan damar sertliği daha hızlı ve kolay oluşuyor."

Tedavisi komplike olan bu hastalıkların önüne geçebilmek için şeker hastalığının tanısının erken dönemde konulmasının önemine vurgu yapan Dr. Öğretim Üyesi Durna, "Sonrasında ise düzenli diyet ve doktor tavsiyesinde alınan ilaçlarla kan şekerinin ideal düzeyde tutulması şart. Ayrıca tansiyon ve kolesterol seviyelerinin kontrol altına alınması ve sigara içilmemesi de alınması gereken önlemler arasında yer alıyor. Diyabetli hastalarda yüksek tansiyon ve kolesterol sağlıklı insanlara oranla çok daha önemli. Diyabet zaten atardamarlarda yapı ve fonksiyon bozukluğuna neden oluyor. Buna kolesterol yüksekliği ve yüksek tansiyon gibi ek risk faktörlerinin eklenmesi, damar sertliği riskini çok arttırıyor. Koroner kalp hastalığı risk faktörlerinin sayısı arttıkça da hastalık riski yükseliyor." ifadesinde bulundu.

Durna, doğru beslenme alışkanlıkları ile fiziksel aktiviteyle risklerin önemli oranda azaltılabileceğini aktardı.