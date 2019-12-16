Diyabet kalp sağlığını da tehdit ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyabet kalp sağlığını da tehdit ediyor - Son Dakika

Diyabet kalp sağlığını da tehdit ediyor

6 saat önce

Medicana International Samsun Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Kenan Durna, diyabet hastalığının uzun dönem kontrol altına alınmadığında kalp sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Diyabet kalp sağlığını da tehdit ediyor, System.String[]

Medicana International Samsun Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Kenan Durna, diyabet hastalığının uzun dönem kontrol altına alınmadığında kalp sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Durna, yaptığı yazılı açıklamada, diyabetin kalp sağlığı üzerindeki etkisi ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Son yıllarda en büyük sağlık sorunlarının başında diyabet ve kalp rahatsızlıkları geldiğine işaret eden Durna, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki 10 yılda dünyadaki her 100 kişiden 4'ünün diyabet hastası olacağı tahmin ediliyor. Bu artışın en önemli sebepleri ise şehir yaşamının beraberinde getirdiği sağlıksız beslenme, hareketsiz bir hayat ve sonucunda ortaya çıkan fazla kilolar."

Durna, 45 yaşın üzerinde olmak, genetik faktörler, bozulmuş açlık kan şeker düzeyleri ve gebelik diyabetinin de uzun dönemde diyabet hastası olma riskini artırdığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Diyabet hastalığı erken dönemde teşhis edilmez ve doğru bir şekilde tedavi edilmezse, görme kaybı, böbrek yetersizliği ve kalp krizi gibi ciddi sorunlara neden olabiliyor. Diyabet hastalığı uzun dönem kontrol altına alınmadığında damarlarda yıllar içinde sertleşme meydana geliyor. Damar sertliği bu hastalarda kalp krizini beraberinde getiriyor. Ateroskleroz denilen damar sertliği yani damar tıkanıklıkları diyabet kaynaklı kalp hastalıklarının başını çekiyor. Diyabet, endotel denen damar içindeki hücre örtüsünün yapı ve fonksiyonunu bozduğundan damar sertliği daha hızlı ve kolay oluşuyor."

Tedavisi komplike olan bu hastalıkların önüne geçebilmek için şeker hastalığının tanısının erken dönemde konulmasının önemine vurgu yapan Dr. Öğretim Üyesi Durna, "Sonrasında ise düzenli diyet ve doktor tavsiyesinde alınan ilaçlarla kan şekerinin ideal düzeyde tutulması şart. Ayrıca tansiyon ve kolesterol seviyelerinin kontrol altına alınması ve sigara içilmemesi de alınması gereken önlemler arasında yer alıyor. Diyabetli hastalarda yüksek tansiyon ve kolesterol sağlıklı insanlara oranla çok daha önemli. Diyabet zaten atardamarlarda yapı ve fonksiyon bozukluğuna neden oluyor. Buna kolesterol yüksekliği ve yüksek tansiyon gibi ek risk faktörlerinin eklenmesi, damar sertliği riskini çok arttırıyor. Koroner kalp hastalığı risk faktörlerinin sayısı arttıkça da hastalık riski yükseliyor." ifadesinde bulundu.

Durna, doğru beslenme alışkanlıkları ile fiziksel aktiviteyle risklerin önemli oranda azaltılabileceğini aktardı.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi
BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı

Son Dakika Haberleri
23:52 "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar" ödül töreni - Son Dakika
23:50 CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika
23:49 Kartal sahilinde motosiklet kazası - Son Dakika
23:48 Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti - Son Dakika
23:48 CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 23:54:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyabet kalp sağlığını da tehdit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]