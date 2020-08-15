Diyabet kalp sağlığını da tehdit ediyor - Son Dakika

Uzmanlar diyabetin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri olduğunu bildirdi.

Medicana International Samsun Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Kenan Durna, diyabetin kalp sağlığı üzerindeki etkisi ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Durna, yaptığı yazılı açımlamada, 21. yüzyılın en büyük sağlık sorunlarının başında diyabet ve kalp rahatsızlıkları geldiğini belirterek, "Önümüzdeki 10 yılda dünyadaki her 100 kişiden 4'ünün diyabet hastası olacağı tahmin ediliyor. Bu artışın en önemli sebepleri ise şehir yaşamının beraberinde getirdiği sağlıksız beslenme, hareketsiz bir hayat ve sonucunda ortaya çıkan fazla kilolar." ifadelerini yer verdi.

Diyabet hastalığının erken dönemde teşhis edilmez ve doğru bir şekilde tedavi edilmezse, görme kaybı, böbrek yetersizliği ve kalp krizi gibi ciddi sorunlara neden olabileceğini aktaran Durna, şunları kaydetti:

"Diyabet hastalığı uzun dönem kontrol altına alınmadığında damarlarda yıllar içinde sertleşme meydana geliyor. Damar sertliği bu hastalarda kalp krizini beraberinde getiriyor. Ateroskleroz denilen damar sertliği yani damar tıkanıklıkları diyabet kaynaklı kalp hastalıklarının başını çekiyor. Damar daralmaları kalpte meydana geldiğinde krize, boyunda inme ve felçlere, böbrekte ciddi kontrolsüz yüksek tansiyona, bacakta ise ayak ve bacak kesilmesine kadar gidebilen kanlanma bozukluklarına neden olabiliyor."

Durna, diyabet hastalığının görülme oranlarındaki önlenemez yükselişe dur diyebilmek için anne babaların beslenme ve fiziksel aktivite konusunda çocuklarına örnek olması, özellikle fast food'dan uzak durulması, karbonhidrat içeriği yüksek besinlerin mümkün olduğunca az tüketilmesi, şeker içeriği yüksek gazlı içeceklerden uzak durulması ve düzenli spor yapılması önerisinde bulundu.