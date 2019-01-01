Son Dakika Haberleri: Diyabet Okulu" Mezun Verdi

Diyabet Okulu" Mezun Verdi

1 saat önce

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı" kapsamında Kırklareli Devlet Hastanesinde faaliyet gösteren "Diyabet Okulu" mezunlarını verdi.

Diyabet Okulu
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı" kapsamında Kırklareli Devlet Hastanesinde faaliyet gösteren "Diyabet Okulu" mezunlarını verdi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldaki eğitimlerde hastalara diyabetle yaşam, hastalığın önemi, kilo kontrolü ve fiziksel aktiviteler hakkında bilgiler verildiğini söyledi.

Aralık ayında okuldan 10 kişinin mezun olduğunu ifade eden Cerit, eğitimlerini tamamlayan katılımcılara, "Diyabet Okulu" diploması verildiğini anlattı.

Diyabet eğitimlerinin öneli olduğunu belirten Cerit, "Diyabet ile mücadele bilinçli hastalar için çok kolay olabiliyor. Bu nedenle okuldaki eğitimleri çok önemsiyoruz. Dünyada yaygın olan diyabet hastalığı ile mücadele edebilmemiz için eğitimli olmamız gerekiyor. Biz tüm hastalarımızı okulumuza davet ediyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:44 Kaynak: AA

Türkiye, Sağlık Bakanlığı, Güncel
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