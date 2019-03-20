Diyabet Tedavisinde Egzersiz Ve Spor Gerekli

Egzersiz ve sporun diyabet tedavisinin bir parçası olduğunu ifade eden Erdinç, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Anatomy Atölyesi kurucusu, fitness eğitmeni Erdinç Eroğlu, diyabetin insülin hormonunun etkinliği veya etkinsizliği sonucu ortaya çıkan kan şekerinin yüksekliği ile seyreden kronik ve ilerleyen bir hastalık olduğunu kaydederek, diyabetli hastaların her türlü sporu yapabileceğini, egzersiz yapmanın diyabet tedavisinin önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Egzersiz ve spor birlikte yapılmalı

Hareket etmeyi fiziksel aktivite ile egzersiz ve spor yapmak olarak ikiye ayırmak gerektiğini söyleyen Erdinç Eroğlu, "Hastaların sağlığı açısından iki faaliyet de çok önemli. Günlük hayatta alışveriş yapmak, sokakta yürümek, pazardan file taşımak gibi işler fiziksel günlük aktivitelere girer. Günlük aktivitelerin fazla olması diyabet hastalarının daha uzun ve sağlıklı yaşamasında büyük etkisi olduğu biliniyor. Egzersiz ise planlı ve gelişmeye yönelik olarak bir hedef doğrultusunda spor yapmaktır. Her ikisi birlikte yapıldığında diyabetli hastaların tedavisinde çok büyük fayda sağlıyor. Dolayısıyla diyabet hastalarının günlük hayatta aktivitelerini artırmaları ve kendilerine uygun bir egzersiz programını uygulamaları gerekiyor" bilgisini verdi.

Diyabet hastaları için uygun egzersiz zamanı

Aç karnına egzersiz yapmanın doğru olmadığını vurgulayan Eroğlu, "Yemeklerden bir buçuk saat sonra egzersiz yapmak en uygun zaman olacaktır. Böylelikle besinlerde bulunan şeker kana geçer ve vücut tarafından kolaylıkla kullanılır, kan şekeri oranı kontrol altına alınır. Egzersizlerin ise düzenli ve planlı olarak haftada 3-4 kez yapılması gerekiyor" dedi.