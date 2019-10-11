Son Dakika Haberleri: Diyabet ve böbrek hastaları bu tüketime dikkat etmeli!
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Diyabet ve böbrek hastaları bu tüketime dikkat etmeli!

22 dakika önce

Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, "Kestane stresi azaltır, kan basıncı ve kolesterolü dengeler, bağışıklığı güçlendirir ve kalbi korur" açıklamasında bulundu.

Diyabet ve böbrek hastaları bu tüketime dikkat etmeli!, System.String[]

Kestanenin 100 gramında 170 kalori olduğunu, 3 orta boy kestanenin 1 dilim ekmeğe eşdeğer olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, "B ve C grubu vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir açısından zengin olan kestanenin öğünlerde tercih edilebilir. Diyet lifi açısından 100 gram kestane günlük ihtiyacın yüzde 21'ini karşılayabilir" dedi.

KESTANE HASTALIKLARDAN KORUYOR

Kestanenin C vitamini bakımından zengin olduğunu ve 100 gram kestanenin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 72'sini karşılayabildiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, "Kestane, içerdiği antioksidan bileşenler ve C vitamini sayesinde vücudu koruyarak bağışıklığı güçlendirir. B kompleks vitaminleri açısından zengin olmasından dolayı da büyüme ve gelişmeyi destekler, kırmızı kan hücreleri oluşumuna yardımcı olur. Ayrıca gribe karşı da koruyucudur" şeklinde konuştu. Kestanenin tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri içerdiğinden hastalıklar için koruyucu olduğunu söyleyen Özdemir, "Kestane, kolesterolü dengelemede ve koroner kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur" dedi.

DİYABET VE BÖBREK HASTALARI KESTANE TÜKETIMINE DIKKAT ETMELI

Kestanenin yüksek karbonhidrat içermesi sebebiyle sağlık için faydalı olmasının yanı sıra kontrollü tüketilmesi gerektiği önerisinde bulunan Özdemir, "Yüksek potasyum içeriği nedeniyle böbrek hastaları hekimine danışmadan kestane tüketmemeli. Diyabet hastaları ve zayıflama diyeti yapanlar kestane porsiyonuna dikkat etmeli" uyarısında bulundu.

KESTANE VÜCUDA ZINDELIK VERIYOR

Kestanenin içeriğinde bulunan potasyumun kas yorgunluğunu gidererek vücuda zindelik verdiğini belirten Ulaş Özdemir, "Kestane stresin zararlı etkilerini azaltıyor. Kestanede gluten bulunmadığından çölyak hastaları, gluten intoleransı olanlar ve alerjisi olanlar da rahatlıkla tüketebilir" dedi.

Ulaş Özdemir, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:15 Kaynak: Bültenler
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