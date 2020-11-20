Diyabet ve çolyak hastası yüzücüden "madalya koleksiyonu" - Son Dakika

Diyabet ve çolyak hastası yüzücüden "madalya koleksiyonu"

20.11.2020 11:31
Diyabet ve çolyak hastası yüzücüden

Çocukluğunda diyabete yakalanan, 10 yıldır da çölyak hastası olan 30 yaşındaki Olcay Batu Coşkuner, doktorunun verdiği diyet ve düzenli sporla, yüzmede 150'nin üzerinde madalya ve çok sayıda kupa kazandı.

Çocukluğunda diyabete yakalanan, 10 yıldır da çölyak hastası olan 30 yaşındaki Olcay Batu Coşkuner, doktorunun verdiği diyet ve düzenli sporla, yüzmede 150'nin üzerinde madalya ve çok sayıda kupa kazandı.

Yalova'da özel bir şirkette insan kaynakları yöneticiliği yapan Coşkuner, henüz 3 yaşındayken Tip-1 diyabet rahatsızlığına yakalandı.

Bununla mücadelesinin 17. yılında bu kez de çölyak hastalığına yakalanan ve glütensiz beslenemeyen Coşkuner, herkesin pes edeceğini düşündüğü anda hastalıklarla var gücüyle savaşmaya başladı.

Yalova Devlet Hastanesindeki doktorlarının da desteğiyle birçok engeli aşan Coşkuner, bunun yanında profesyonel olarak yüzme, kayak, bisiklet, yelken gibi spor dallarında kendini geliştirdi.

Özellikle ulusal ve uluslararası yüzme yarışmalarında ferdi dalda önemli dereceler elde eden Coşkuner, başarılarını, doktorlarının verdiği diyete uymasına ve hayatında önemli yer tutan spora borçlu olduğuna inanıyor.

Daha önce bazı kulüplerde de yüzücülük yapan Coşkuner, AA muhabirine, her zaman yanında olan Yalova Devlet Hastanesi doktor ve personellerine teşekkür ettiğini söyledi.

Diyabetli bir kişinin diyete uymamasının spor hayatını olumsuz etkileyeceğini anlatan Coşkuner, "Çölyak hastası olmam nedeniyle glütensiz beslenmek de durumundayım. Bu diyeti, şeker hastalığıyla koordineli şekilde yapmamı sağlayan da diyetisyenim. Aslında bu hastalıklar sporu daha da ateşli şekilde yapmama sebep oldu. Çünkü Tip-1 diyabette sporun önemi çok büyük." dedi.

Hayatının her alanında spor olduğuna işaret eden Coşkuner, şöyle konuştu:

"Yüzme bunlardan sadece birisi. Profesyonel olarak yüzme dışında kayak, yelken ve bisiklet sporuna da tutkuyla bağlıyım. Diyetisyenime gitmeden önce bu sporları yaparken zorlanıyordum. Diyetisyenim sporu sürdürebilir halde yapmamı sağladı. Benim gibi rahatsızlığı olanların spor yapmalarını tavsiye ederim. Sporu hayatlarının bir aşamasına mutlaka entegre etmeleri lazım."

Uzun menzilli yüzme yarışlarında birçok madalya elde etti

Coşkuner, çocukluğundan beri yüzmeyle ilgilendiğini ancak 2013'ten itibaren bunu profesyonel yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Genellikle açık su yüzme yarışlarına katılıyorum. Ancak Türkiye çapında yapılan tüm havuz yarışlarına da katılıyorum. Yurt dışında yapılan yarışmalara da elimden geldiği kadarıyla gidiyorum. Yurt dışında açık su yarışları daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü uzun menzilli yüzmeyi tercih ediyorum. 7, 10, 15 kilometrelik yarışlara katıldım. Hatta Yunanistan'dan Kaş'a son 3 yılda yapılan yarışlarda yüzdüm. Birinci, ikinci ve üçüncülüğüm var. Yine İstanbul Boğazı yarışlarına katıldım. Bu yılla birlikte 4 yıldır katılıyorum. Çanakkale Boğazı'nı da geçtim ve yarışı ikincilikle tamamladım. Bunlar dışında da birçok yarışmadan madalya ve kupalarım mevcut."

Son olarak KKTC ve Manş Denizi'ni yüzerek geçme hedefi bulunduğunu anlatan Coşkuner, uzun menzilli yarışlara, kan şekeri düşmesi durumunda su geçirmez kılıflarda glikoz tablet veya şeker takviyesiyle devam edebildiğini söyledi.

-"Yüzmede önemli dereceler elde etmesi bizleri gururlandırdı"

Diyetisyen Mert Aşit ise diyabetin insülin yetersizliğiyle ortaya çıkan, kan şekeri yüksekliğiyle seyreden kronik ve ilerleyen bir hastalık olduğunu dile getirdi.

Diyabetli hastaların beslenmesiyle ilgilendiğini, 4 yıldır Coşkuner'e bu anlamda yardımcı olmaya çalıştığını belirten Aşit, şu ifadeleri kullandı:

"Olcay Bey ile ilk tanıştığımızda biraz kaygılıydı. Diyabetle birlikte çölyak durumunun performansını etkilediğini söyledi. Öncelikle Olcay Bey'in motivasyonunu yükselttik. Hastalığı tanıması, kabullenmesi başarmanın yarısıdır. Biz de bu durumu sağladık. Sonrasında da beslenme planını yaptık. Beslenmeyi öğrendikten sonra Olcay Bey'in performansı da artmış oldu. Bununla birlikte yüzmede önemli dereceler elde etmesi bizleri gururlandırdı. Tüm Tip-1 diyabetli hastalara, hastalıklarının spor yapmalarına bir engel olmadığını iletmek istiyorum."

Çölyak Hastalığı, Şeker Hastalığı, Diyet, Yüzme, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Diyabet ve çolyak hastası yüzücüden 'madalya koleksiyonu' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevinden istifa etti Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 456,5 liradan işlem görüyor Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Merkez Bankası'ndan TL için yeni hamle: Forex swaplarında faizi yüzde 15'e yükseltti Hamsinin kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor "Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ı bombaladı: Cumhur İttifakı'na sabotaj İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı
Nazilli Belediyespor'a 2-0 yenilen Çengelköyspor yöneticileri, maç sonu gazetecilere hareket çektiler Nazilli Belediyespor'a 2-0 yenilen Çengelköyspor yöneticileri, maç sonu gazetecilere hareket çektiler         
11:06
Çin'den gelen koronavirüs aşısının denenmesi için gönüllüler aranıyor! İşte şartlar Çin'den gelen koronavirüs aşısının denenmesi için gönüllüler aranıyor! İşte şartlar         
10:53
Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak         
10:46
Luciano Fenerbahçe'ye Kaio Jorge'yi önerdi, Emre Belözoğlu hayran kaldı Luciano Fenerbahçe'ye Kaio Jorge'yi önerdi, Emre Belözoğlu hayran kaldı         
10:35
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü         
10:00
Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı         
09:55
Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi         
09:29
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı         
08:57
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
Yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlıyor! İşte tüm detaylar Yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlıyor! İşte tüm detaylar         
07:40
Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım         
01:00
Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti         
20:44
Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı         
20:41
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 11:35:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyabet ve çolyak hastası yüzücüden "madalya koleksiyonu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei