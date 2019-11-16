Diyabete yürüyerek, çöp toplayarak dikkat çektiler

Dünya Diyabet Haftası dolayısıyla Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği ve Bisiklet Kulüpleri ortak farkındalık çalışmasına imza attılar. Dernek üyeleri ve bisikletliler Diyabet Haftası nedeniyle hem yürüdüler hem de çevreyi temizlediler.

Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği Başkanı ve Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu; obezitenin ilerlemesinin diyabeti artırdığını belirterek, çocuklarda görülen tip 1 diyabetin sıklaştığını ifade etti.

Dünya Diyabet Haftası dolayısıyla Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği, Düzce Bisiklet Kulübü, Düzce Bisikletliler Derneği, Düzce Bisikletliler Platformu üyeleri ile birlikte "Daha sağlıklı gelecek için Kendini Diyabetten Koru" farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik için Anıtpark Meydanında toplanan diyabet hastalarına ve bisikletlilere Düzce Diyabet Derneği Başkanı ve Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, bir konuşma yaptı. Etkinlik hakkında bilgiler veren Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, "14 Kasım Diyabet Günü ve bu hafta diyabet haftası. Diyabet toplum sağlığını tehdit eden, bir hastalık. Obezitenin ilerlemesi ile birlikte yaygın olarak görülmeye başlandı. Ama bir de çocuklarda görülen Tip 1 diyabet var ki o bile artan bir durum. Diyabetle yaşamak aslında bir hayli zahmetli. Fakat bir o kadar da zevkli. Çünkü gördüğünüz gibi diyabetliler kendilerini yepyeni bir hayata adım atmış, yaşam tarzı değişikliği ve dayanışmanın içinde buluyorlar. Diyabette daha güçlü yaşamak için ve yeni yeni nesillerin diyabete daha fazla yakalanmaması için bu günleri kutluyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, Diyabetli Andını içerek Anıtpark Meydanı'ndan Spor Sokak ve Gaziantep Caddesi boyunca yürüdüler. Yürüyüş sırasında ellerine eldiven takan ve çöp poşetleri alan katılımcılar yollarda gördükleri çöpleri de topladılar. Yürüyüş, etkinliğe katılanların yeniden Anıtpark Meydanı'na dönmesiyle sona erdi.

(İHA)