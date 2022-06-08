Diyabetik yaraların yanlış tedavisi ölüme neden olabiliyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Uncu, diyabete bağlı yaralarda uygulanan yanlış tedavinin ölüme neden olabildiğini belirterek, "Dünyada her 20 saniyede bir diyabet nedeniyle bir kişinin bacağı kesiliyor." dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesince Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde "Güncel Yara Tedavisi ve Klinik Uygulamalar Sempozyumu" düzenlendi.

Prof. Dr. Uncu, sempozyum öncesinde yaptığı açıklamada, yara tedavisinin tıbbın hemen hemen her branşını ilgilendirdiğine işaret ederek, güncel ve doğru tedavi yaklaşımlarının sağlık açısından önemini vurguladı.

Özellikle 4 hafta içinde iyileşmeyerek kronik hale gelen yaralarda uygulanan tedavi biçiminin daha da önemli olduğunu söyleyen Uncu, "En çok toplardamar ve atardamar hastalıkları ile diyabete bağlı açılan yaralarla karşılaşıyoruz. Bunlardan sonra basınç ülseri dediğimiz uzun süre yatmaya bağlı yaralarla karşılıyoruz. Örneğin, felç geçiren hastaların, yatağa veya tekerlekli sandalyeye bağımlı kişilerin sürekli aynı pozisyonda kalmaları sebebiyle bu yaralar olabiliyor." dedi.

Uncu, diyabetik yaralarda uygulanan yanlış tedavinin ölüme kadar varan ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini belirterek, "Dünyada her 20 saniyede bir diyabet nedeniyle bir kişinin bacağı kesiliyor." bilgisini verdi.

Prof. Dr. Hakan Uncu, sempozyumda hastaların yaralarının sebebinin belirlenmesi için yapılması gerekenler ile güncel tedavi yollarının ele alınacağını ifade etti.

Çok sayıda sağlıkçının katıldığı sempozyumun açılışında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Akın Kaya ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Aycan da konuşma yaptı.