Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şubesi tarafından "Diyabetin organ hasarları ve korunma yöntemleri" söyleşisi düzenlendi.

Dernek binasında düzenlenen ve diyabetli hasta ile yakınlarının katıldığı söyleşiye konuşmacı olarak endokrinoloji ve metabolizma uzmanı Dr. Hatice Suvarioğlu Özer katıldı.

Özer, dünyada yaygın görülen şeker hastalığının erken teşhis edilmesi durumunda önlenebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

Diyabet hastalarının sürekli kontrol altında tutuldukları için hasta olmayanlara oranla daha sağlıklı bir yaşam sürebileceklerine dikkati çeken Özer, diyabetin gerektiği gibi tedavi edilmediğinde kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, körlük, sinir hasarı, diyabetik ayak yarası gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguladı.

Sağlıklı beslenme, yaşam tarzı değişikliği, düzenli egzersiz ve tıbbi kontrollerin düzenli yapılmasıyla şeker hastalığının kontrol altında tutulabileceğini anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Şeker hastalığı sinsi bir hastalıktır. İlk zamanlarda genellikle ağız kuruluğu, halsizlik, kilo alma ya da verme gibi şikayetlere yol açmakla birlikte esas zararlarını 10-15 yıl sonra göstermektedir. Özellikle göz, kalp ve böbrekler üzerinde ciddi olumsuz etkileri var. Tedaviyi geciktirmemek ve diyete dikkat etmek gerekiyor. Sağlıksız beslenme alışkanlıklarından hareketsizliğe günlük yaşantımızda yaptığımız birçok yanlış, diyabete davetiye çıkarıyor. Şeker hastalığı gençlik ve çocukluk yıllarında başlayabiliyor. Özellikle ailesinde şeker hastalığı olanlar ve çocukken çok kilolu olanlar da şeker hastalığı olma riski daha yüksek. Ailede şeker hastalığı varsa hem gelecek nesiller hem de kendileri için beslenme ve yaşam alışkanlıkları değişiklerin yapılması gerekiyor. Ayrıca sağlıklı yaşam için ve hastalığın etkisinden korunmak için egzersiz de büyük önem taşıyor."

Özer, bazı diyabet hastalarının hem ilaç içip hem de istediğini yiyebileceğine dair yanlış bir düşünce içerisinde bulunduğuna dikkati çekerek, şeker hastalarının hiçbir şikayeti olmasa bile doktorlarının önerdiği aralıklarla kontrolleri yaptırmalarının önem taşıdığını kaydetti.

Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şubesi Başkanı Dudu Yılmaz Genez ise diyabetin iyi bilinmesi ve yaşam tarzı olarak benimsenmesi için her hafta çeşitli eğitim faaliyetleri sürdürdüklerini ifade etti.