Diyabetle Yaşam Derneğinden devlet okullarında revir kurulması talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyabetle Yaşam Derneğinden devlet okullarında revir kurulması talebi - Son Dakika

Diyabetle Yaşam Derneğinden devlet okullarında revir kurulması talebi

6 saat önce

Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şube Başkanı Dudu Yılmaz Genez, devlet okullarında revir kurulması gerektiğini belirtti.

Diyabetle Yaşam Derneğinden devlet okullarında revir kurulması talebi, System.String[]

Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şube Başkanı Dudu Yılmaz Genez, devlet okullarında revir kurulması gerektiğini belirtti.

Samsun Valiliği İl İnsan Hakları Komisyonuna dilekçe veren Genez, devlet okullarında özelikle diyabet hastası çocuklar ve acil sağlık sorunu yaşanılması durumlarında müdahale için revir kurulması gerektiğini belirtti.

Genez, AA muhabirine, devlet okullarında revir bulunmadığını, sağlıklı nesillerin yetişmesi ve öğrencilerin yaşayabileceği olumsuz sağlık durumları için okullarda mutlaka revir ve sağlık personeli bulunması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de 19 milyona yakın öğrenci bulunduğuna işaret eden Genez, "Okullarda acil durumlar dahil her türlü sağlık gereksinimi için revirlerin olması gerekiyor. Özel okullarda genellikle sağlık odaları veya revir var ancak devlet okullarında yok. Okullarda öğretmenlerin yükü zaten fazla. Onlara bir de öğrencilerin sağlık sorunlarını yüklemek yanlış." dedi.

Özellikle diyabetli hastaların gün içinde insülin kullanması gerektiğine işaret eden Genez, "İnsülinin sağlıklı ve hijyenik ortamda uygulaması gerekiyor. Okullarda sağlık odası ya da revir olmadığı için çocuklar tuvaletlerde ya da steril olmayan ortamlarda insülin kullanmak zorunda kalıyor." ifadesini kullandı.

Okullarda çocukların insülin tedavisi ve kan şekerinin izlenmesi gerektiğini vurgulayan Genez, "Ayrıca ders sırasında, gerekirse ara öğünlerde diyabetli öğrencilere izin verilmelidir. Öğretmenlerin hipoglisemi ve hiperglisemi bulgularını bilmesi, insülin ve glugakon enjeksiyonu konusunda çocuklara ve ailelere destek olması da önem taşıyor." diye konuştu.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı
15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız

Son Dakika Haberleri
22:56 Fed faiz kararını açıkladı - Son Dakika
22:55 FIBA Şampiyonlar Ligi: Türk Telekom: 85 - Unet Holon: 71 - Son Dakika
22:55 Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "İhracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye,... - Son Dakika
22:54 2020 Bütçe görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı - Son Dakika
22:54 Adana cezaevinde 15 mahkum, yemekten zehirlendi - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:56:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyabetle Yaşam Derneğinden devlet okullarında revir kurulması talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]