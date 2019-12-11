Diyabetle Yaşam Derneğinden devlet okullarında revir kurulması talebi - Son Dakika

Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şube Başkanı Dudu Yılmaz Genez, devlet okullarında revir kurulması gerektiğini belirtti.

Samsun Valiliği İl İnsan Hakları Komisyonuna dilekçe veren Genez, devlet okullarında özelikle diyabet hastası çocuklar ve acil sağlık sorunu yaşanılması durumlarında müdahale için revir kurulması gerektiğini belirtti.

Genez, AA muhabirine, devlet okullarında revir bulunmadığını, sağlıklı nesillerin yetişmesi ve öğrencilerin yaşayabileceği olumsuz sağlık durumları için okullarda mutlaka revir ve sağlık personeli bulunması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de 19 milyona yakın öğrenci bulunduğuna işaret eden Genez, "Okullarda acil durumlar dahil her türlü sağlık gereksinimi için revirlerin olması gerekiyor. Özel okullarda genellikle sağlık odaları veya revir var ancak devlet okullarında yok. Okullarda öğretmenlerin yükü zaten fazla. Onlara bir de öğrencilerin sağlık sorunlarını yüklemek yanlış." dedi.

Özellikle diyabetli hastaların gün içinde insülin kullanması gerektiğine işaret eden Genez, "İnsülinin sağlıklı ve hijyenik ortamda uygulaması gerekiyor. Okullarda sağlık odası ya da revir olmadığı için çocuklar tuvaletlerde ya da steril olmayan ortamlarda insülin kullanmak zorunda kalıyor." ifadesini kullandı.

Okullarda çocukların insülin tedavisi ve kan şekerinin izlenmesi gerektiğini vurgulayan Genez, "Ayrıca ders sırasında, gerekirse ara öğünlerde diyabetli öğrencilere izin verilmelidir. Öğretmenlerin hipoglisemi ve hiperglisemi bulgularını bilmesi, insülin ve glugakon enjeksiyonu konusunda çocuklara ve ailelere destek olması da önem taşıyor." diye konuştu.