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DİYABETLİ ÖĞRENCİLERE SENSÖRLÜ GLİKOZ ÖLÇÜM CİHAZI DAĞITILDI - Son Dakika

DİYABETLİ ÖĞRENCİLERE SENSÖRLÜ GLİKOZ ÖLÇÜM CİHAZI DAĞITILDI

01.12.2021 15:41

SİVAS'ta valiliğin düzenlediği 'Elinize değil, yüreğinize dokunuyoruz' projesi kapsamında 4-18 yaş aralığında Tip 1 diyabet hastası 157 öğrenciye sensörlü glikoz ölçüm cihazı dağıtımına başlandı.

SİVAS'ta valiliğin düzenlediği 'Elinize değil, yüreğinize dokunuyoruz' projesi kapsamında 4-18 yaş aralığında Tip 1 diyabet hastası 157 öğrenciye sensörlü glikoz ölçüm cihazı dağıtımına başlandı.

Sivas Valiliği, İl Özel İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Tip 1 Diyabetli Çocukların Yaşam Kalitesinin Artırılması' projesi kapsamında Sivas Valiliği Ek Binası Konferans Salonu'nda protokol imza töreni düzenlendi. Törene Vali Salih Ayhan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kadir Algın, Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç, protokol üyeleri ile diyabetli çocukların aileleri katıldı. İmzalanan protokol kapsamında sensörlü glikoz ölçüm cihazı verilen hastalar, parmaklarından kan alınarak değil cilt altından şeker düzeylerini ölçebilecekler.

Sivas Valisi Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İmzalanan protokol kapsamında kent merkezinde 157 diyabetli öğrencinin sensörlü glikoz cihazı ihtiyacı giderilecek. Valiliğimiz ve İl Özel İdaremiz olarak birçok projeyi hayata geçiriyoruz. İnanın bugün protokolünü imzalayacağımız proje kadar beni mutlu eden bir proje olmamıştı. Biz her projemizde insana dokunmaya çalışıyoruz ama bugünkü projemiz doğrudan evlatlarımıza dokunan özel bir proje. 4- 18 yaş aralığında tespit ettiğimiz 157 Tip 1 diyabetli öğrencimize sensörlü glikoz ölçüm cihazı vereceğiz. Türkiye'de yaklaşık 20 bin Tip 1 diyabetli evladımız var. Yarısı 8 yaşın altında olan bu çocuklar, gece-gündüz parmaklarını 8-15 kez delerek kan şekerlerini ölçmek, uygun dozda insülin almak zorundalar. Oysa sensör teknolojisiyle parmaklar delinmeden, cilt altından günde 288 kez şeker düzeyi ölçülebildiğini öğrendik. Ayrıca dünyada diyabetli çocukların sağlığı ile uğraşan birçok uzman, diyabetli çocukların uzun dönemli kan şekeri dengeleri ve komplikasyonların önlenmesi bakımından tanıdan sonraki ilk altı ayın önemli olduğunu ve mümkünse bütün çocuklarda tanıdan hemen sonraki günlerde sensör takılmasını öneriyorlar."

Hasta çocukların yaşam kalitesini artırmak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerine değinen Vali Ayhan, "Evlatlarımızın yaşam kalitelerini artırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için hemen projemizi hayata geçirdik. Devletimizin bu tür problemleri çok kolay yoldan çözecek imkanları fazlasıyla var" diye konuştu.

Programa katılan diyabetli çocukların aileleri de duygusal anlar yaşadı.

DİYABETLİ ÖĞRENCİLERE SENSÖRLÜ GLİKOZ ÖLÇÜM CİHAZI DAĞITILDI
DİYABETLİ ÖĞRENCİLERE SENSÖRLÜ GLİKOZ ÖLÇÜM CİHAZI DAĞITILDI
DİYABETLİ ÖĞRENCİLERE SENSÖRLÜ GLİKOZ ÖLÇÜM CİHAZI DAĞITILDI
DİYABETLİ ÖĞRENCİLERE SENSÖRLÜ GLİKOZ ÖLÇÜM CİHAZI DAĞITILDI
DİYABETLİ ÖĞRENCİLERE SENSÖRLÜ GLİKOZ ÖLÇÜM CİHAZI DAĞITILDI
DİYABETLİ ÖĞRENCİLERE SENSÖRLÜ GLİKOZ ÖLÇÜM CİHAZI DAĞITILDI
DİYABETLİ ÖĞRENCİLERE SENSÖRLÜ GLİKOZ ÖLÇÜM CİHAZI DAĞITILDI
DİYABETLİ ÖĞRENCİLERE SENSÖRLÜ GLİKOZ ÖLÇÜM CİHAZI DAĞITILDI

İl Sağlık Müdürlüğü, Salih Ayhan, Selçuk, Sivas, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYABETLİ ÖĞRENCİLERE SENSÖRLÜ GLİKOZ ÖLÇÜM CİHAZI DAĞITILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYABETLİ ÖĞRENCİLERE SENSÖRLÜ GLİKOZ ÖLÇÜM CİHAZI DAĞITILDI - Son Dakika
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