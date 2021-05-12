Diyabetliler, şekerden uzak dursun - Son Dakika

Glisemik indeksi yüksek hamur işleri, şekerlemeler, bayram tatlılarının kan şekerinde dalgalanmalara yol açabileceğine dikkat çeken Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Alper Çelik, "Bu nedenle ağır yemeklerden ve tatlılardan uzak durulmalı. Özellikle de sofra şekeri ile hazırlanmış tatlılar, kan şekeri dengesini bozuyor" dedi.

Kovid onlar için daha riskli

Şeker hastalarının Kovid-19'a karşı herkesten daha dikkatli olması gerektiğini belirten Çelik, " Dünya Sağlık Örgütü'nün de açıkladığı gibi Kovid-19 en ağır diyabetik hastalarda seyrediyor. Koronavirüs ayrıca şekeri yükseltiyor. 120 olan şeker koronavirüs geçirende 175'lere kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle şeker hastalarının ameliyatlarını ertelememesi gerektiğini aktaran Çelik, "Korona olmayın, ameliyat olun diyerek hastalarımızı ameliyata teşvik ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye 3. sırada

Türkiye'nin Avrupa genelindeki diyabet hastalarının sayısına bakıldığında, Rusya ve Almanya'nın hemen ardından 3. sırada geldiğine dikkat çeken Çelik, "Bu şaşırtıcı gerçek aslında Türkiye'deki yetişkin nüfusun yüzde 15'inin şeker hastası olduğunu gösteriyor. Ülkemizde diyabet hastalığı ile ilgili farkındalığı olan kişi sayısı da oldukça düşük. Diyabet hastası olan kişilerin üçte biri kendisinde bu hastalığın olduğundan haberdar değil. Türkiye'de her 5 kişiden yalnızca 1'i diyabet hakkında bilgi sahibi" dedi.

Kan şekerinizi ölçtürün

İş yaşamında stresin artmasına, sağlıksız beslenmeye ve hareketsiz bir yaşam nedeniyle diyabetin yaygınlaştığını aktaran Çelik şunları söyledi: "Ülkemizde düzenli spor yapma kültürü fazla gelişmemiştir. Bu da hareketsiz bir yaşamı beraberinde getirir ve diyabet riskini artırır. Ayrıca yetersiz ve kötü beslenme alışkanlığı da diyabete davetiye çıkaran bir başka faktör. Fast food ve hazır yemek kültürünün artmasıyla birlikte diyabet oranlarında da artış meydana geldiği gözlenmiştir. Diyabete zemin hazırlayan hamurlu, yağlı ya da şekerli yiyeceklerden uzak durmak ve düzenli olarak kan şekeri ölçümü yaparak diyabeti kontrol altında tutmak alınabilecek en önemli tedbirlerdir."