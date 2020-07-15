Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar tutuklandı - Son Dakika

Ağrı'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Diyadin Belediye Başkanı HDP'li Betül Yaşar, 'terör örgüt üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.



Ağrı'da yürütülen terör soruşturması kapsamında Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar ile birlikte belediyenin eski yöneticilerinden HDP'li Mustafa Alpaslan, Mesut Arslan ve Zeynel Abidin Bozkurt, terör örgütü PKK lehine faaliyetlerde bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı.



Polis, ölen PKK'lı teröristlerin yakınlarını belediyede işe aldığı öne sürülen Yaşar ile eski belediye yöneticilerinden Mesut Arslan ve Mustafa Alpaslan'ı Diyadin'de, eski belediye yöneticilerinden Zeynel Abidin Bozkurt'u ise Düzce'de 13 Temmuz'da düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına aldı.



HDP'li Betül Yaşar ayrıca görevinden de uzaklaştırıldı. Yaşar'ın yerine Kaymakam Hasan Doğan, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Betül Yaşar ile HDP'li 3 eski yönetici, dün adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheli, Betül Yaşar, 'terör örgüt üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklanırken diğer 3 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AĞRI