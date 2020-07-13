Diyadin Belediyesine kayyum atandı - Son Dakika

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın yerine, ilçe kaymakamı Hasan Doğan'ın görevlendirildiği bildirildi.



Konuya ilişkin Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ağrı ili Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar hakkında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/2291 sayılı dosyasında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, dosyanın halen derdest olduğu ve adı geçen bu suçlardan dolayı 13/07/2020 tarihinde gözaltına alınmıştır.



Ağrı ili Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, hakkında devam eden Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/2291 sayılı soruşturma dosyası ve bu dosya kapsamında gözaltına alınması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 13/07/2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine aynı Kanunun 46'ncı maddesi kapsamında Hasan Doğan, Diyadin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AĞRI