Diyadin'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene; Diyadin Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, İlçe Jandarma Komutanı J. Yüzbaşı Sinan Yıldız, İlçe Emniyet Amiri Halil İbrahim Karakaş, Ağrı AK Parti İl Genel Meclis üyesi İhsan Güven, İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi, İlçe SYDV Müdürü Abdulhekim Adıgüzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, gaziler ve yakınları katıldı. Hükümet konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemi belirten konuşmanın yapılmasının ardından Kaymakam Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, ilçe protokolü ile birlikte gazi Şevki Çiftçi, Ramazan Satıcı ve Kenan Bakır'ın ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Balcı bir süre sohbet ettikten sonra yaptığı konuşmasında, "Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Şehit aileleri bizlere emanet, biz kamu görevlilerine milletimizin verdiği en kutsal görev. Ülkemizin topraklarını korumak ve savunmak adına en güç koşullar altında bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerinin her daim yanında olduğumuzun, taleplerinin karşılanmasının önceliklerimizden olduğunun bilinmesini istiyorum. Hepsine şükran borçluyuz, şehitlerimizin mekanları cennet olsun" dedi. Ziyaret esnasında yanına gelen çocuklar ile yakından ilgilenen Balcı, gazilere teşekkür hediyesi takdim etti.

Gaziler Günü münasebetiyle, ilçe protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleri katılımıyla Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yemek verildi - AĞRI