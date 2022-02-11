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'DİYADİN'DE BEŞİNCİ MEVSİM' BELGESEL FİLMİNİN GALA GECESİ YAPILDI - Son Dakika

'DİYADİN'DE BEŞİNCİ MEVSİM' BELGESEL FİLMİNİN GALA GECESİ YAPILDI

11.02.2022 09:54

AĞRI'nın Diyadin ilçesinin sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için Yönetmen İsmail Şahinbaş tarafından çekilen 'Diyadin'de Beşinci Mevsim' belgesel filmi ile 'Diyadin Gezi Rehberi kitabının gala gecesi yapıldı.

AĞRI'nın Diyadin ilçesinin sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için Yönetmen İsmail Şahinbaş tarafından çekilen 'Diyadin'de Beşinci Mevsim' belgesel filmi ile 'Diyadin Gezi Rehberi kitabının gala gecesi yapıldı.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı'nın destekleri ile çekilen ve ilçenin yaklaşık 2 bin 700 yıllık kültürel mirasını gözler önüne seren tarihi ve doğal güzelliklerin yer aldığı belgesel filmi ile kitabın gala gecesi, ilçede yapımı tamamlanan kayak merkezinde gerçekleşti. Vali Osman Varol, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Yönetmen İsmail Şahinbaş, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşen gala gecesi, sporcuların meşaleli kayak gösterisi ve Kadın Çığlığı Erbane Grubu'nun konseri ile başladı.

Gecede konuşan Vali Osman Varol, Diyadin ilçesinin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yeraltı ve yerüstü kaynakları ile Türkiye'nin önemli bir merkezi haline gelme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Belgesel filmi çekmeden önce yaptıkları çalışmalarla Diyadin'in bilinen tarihi ve doğal güzelliklerinin haricinde keşfedilmemiş onlarca tarihi ve doğal güzelliğe sahip olduğunu tespit ettiklerini kaydeden yönetmen İsmail Şenocak, belgesel filmin hem Türkçe hem de Kürtçe olarak bu gün yayınlanacağını belirtti.

Belgesel film gösteriminin ardından katılımcılara çeşitli ikramların yanında 'Diyadin Gezi Rehberi kitabının dağıtıldığı gecede konuşan Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ise huzurun hakim olduğu ilçede, başlattıkları turizm atağının devam edeceğini ve yapılacak yatırımlarla ilçenin Türkiye'nin gözde merkezlerinden biri hale geleceğini kaydetti.

'DİYADİN'DE BEŞİNCİ MEVSİM' BELGESEL FİLMİNİN GALA GECESİ YAPILDI
'DİYADİN'DE BEŞİNCİ MEVSİM' BELGESEL FİLMİNİN GALA GECESİ YAPILDI
'DİYADİN'DE BEŞİNCİ MEVSİM' BELGESEL FİLMİNİN GALA GECESİ YAPILDI

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Osman Varol, Yönetmen, Belgesel, Diyadin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'DİYADİN'DE BEŞİNCİ MEVSİM' BELGESEL FİLMİNİN GALA GECESİ YAPILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'DİYADİN'DE BEŞİNCİ MEVSİM' BELGESEL FİLMİNİN GALA GECESİ YAPILDI - Son Dakika
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