Diyadin'de hayvan kesim mezbahanesi faaliyete geçti - Son Dakika

Diyadin'de hayvan kesim mezbahanesi faaliyete geçti
08.09.2021 10:56
AGRI (İHA) Diyadin'de 3 yıl önce yapımına başlanan hayvan kesim mezbahanesi bu sene ilçe kaymakamı Alper Balcı'nın talimatıyla ilçe sakinlerinin hizmetine açıldı.
AGRI (İHA) Diyadin'de 3 yıl önce yapımına başlanan hayvan kesim mezbahanesi bu sene ilçe kaymakamı Alper Balcı'nın talimatıyla ilçe sakinlerinin hizmetine açıldı.
2018 yılında Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yapımına başlanan hayvan kesim mezbahanesi Diyadin ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı'nın talimatıyla bölge halkının hizmetine açıldı. 3 yıl süren çalışmalar sonucunda hizmete açılan hayvan kesim mezbahanesi sayesinde bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar artık kesim için bakımını yaptıkları hayvanlarını burada bulunan kesimhanede kolaylıkla kesime hazır hale getirebilecek. Bölge halkı daha önce kesim için besledikleri hayvanlarını Ağrı kent merkezine getirirken yeni kurulan Diyadin Hayvan Kesim Mezbahanesi sayesinde artı bu ihtiyaçlarını artık ilçede giderebilecekler. - AĞRI
Son Dakika 11:36 Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantı gündem konusu olacak 11:15 Alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin'in tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı 10:50 Aşı karşıtı Yıldız Tilbe, geri adım attı! İlk doz koronavirüs aşısını oldu 10:45 Meksika'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan deprem esnasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü 10:37 "Kardeşim bıçaklandı" diyerek telefonuyla ayrıldığı arkadaşının dijital para hesabını boşalttı 10:24 Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı 10:15 Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor 09:24 15 yaşındaki genç, tek başına iki hırsızı alt etti! O anlar güvenlik kamerasında