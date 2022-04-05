Diyadin'de kasaplarda denetim yapıldı - Son Dakika

Diyadin Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren kasaplarda denetim yapıldı.

Zabıta müdürlüğü tarafından Diyadinde faaliyet gösteren et satışı yapılan yerlerde denetimler yapıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali Diyadin'de hemşehrilerimizin sağlığı için tüm et satışı yapılan yerlerde denetimleri titizlikle icra ettiklerini ve hemşerilerimizin sağlıklı bir şekilde temel tüketim malzemelerine erişimleri için bu tür denetimlerin devam edeceğini ifade etti. - AĞRI