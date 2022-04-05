Diyadin'de kasaplarda denetim yapıldı - Son Dakika
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Diyadin'de kasaplarda denetim yapıldı

05.04.2022 13:54
Diyadin'de kasaplarda denetim yapıldı

Diyadin Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren kasaplarda denetim yapıldı.

Diyadin Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren kasaplarda denetim yapıldı.

Zabıta müdürlüğü tarafından Diyadinde faaliyet gösteren et satışı yapılan yerlerde denetimler yapıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali Diyadin'de hemşehrilerimizin sağlığı için tüm et satışı yapılan yerlerde denetimleri titizlikle icra ettiklerini ve hemşerilerimizin sağlıklı bir şekilde temel tüketim malzemelerine erişimleri için bu tür denetimlerin devam edeceğini ifade etti. - AĞRI

Diyadin'de kasaplarda denetim yapıldı
Diyadin'de kasaplarda denetim yapıldı
Diyadin'de kasaplarda denetim yapıldı
Diyadin'de kasaplarda denetim yapıldı

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Zabıta Müdürlüğü, Diyadin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyadin'de kasaplarda denetim yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyadin'de kasaplarda denetim yapıldı - Son Dakika
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